Victime d’un terrible choc lors du match de FA Cup entre Crystal Palace et Millwall, Jean-Philippe Mateta a révélé à «L’Équipe» et «Sky Sports» que son oreille avait été sévèrement touchée, nécessitant une intervention délicate.

1/2 Jean-Philippe Mateta a raconté à SkySports ce qu'il a vécu avec sa lourde blessure. Photo: SkySports

Blick Sport

Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace, est revenu sur la grave blessure qui lui a valu un passage à l'hôpital après un contact d'une violence rare avec le gardien de Millwall, Liam Roberts. L'incident s'est produit lorsque ce dernier a tenté de dégager un ballon en hauteur, mais son pied a violemment percuté la tête de Mateta. Le joueur français a été immédiatement pris en charge par les services médicaux et transporté à l'hôpital, où il a reçu 25 points de suture pour une lacération sévère de l'oreille gauche.

Malgré la gravité de la blessure, le Français a déclaré ne pas avoir perdu connaissance et a initialement souhaité continuer à jouer. «Je me suis embrouillé pendant 30 secondes avec le staff, a-t-il déclaré lors d'une interview avec «SkySports». Mais le médecin pouvait voir la gravité de ma blessure... Moi pas.» Le service médical a insisté pour qu'il soit évacué du terrain en raison de l'état de son oreille. «Je n'avais pas mal, précise-t-il. Je voyais le sang, mais je pensais que c'était une petite coupure.»

Un chirurgien plasticien a pris des photos de la blessure, mais a refusé de les montrer à l'infortuné pour ne pas le traumatiser davantage. Le chirurgien a rencontré des difficultés lors de l'opération, mais a finalement réussi à sauver l'oreille du joueur. «Au dernier moment, j’ai le réflexe de tourner le visage, se souvient-il auprès de «L'Equipe». J’ai eu de la chance, car si je ne l’avais pas fait, j’aurais pris son pied en pleine tête et cela aurait été beaucoup plus grave. Ensuite, je n’ai jamais perdu conscience. J’avais peur d’avoir des fractures ou du sang dans le cerveau. Mais en fait, j'avais juste l’oreille démolie.»

Liam Roberts a été expulsé du match après une révision du VAR et a écopé d'une suspension de six matchs. Il a présenté ses excuses à Mateta, qui les a acceptées: «Il ne s'est pas réveillé en se disant qu'il voulait m'arracher la tête, a-t-il précisé. Il voulait bien faire et c'était un match avec beaucoup de pression.»

Cet incident a suscité de vives réactions, notamment de la part du président de Crystal Palace, Steve Parish, qui a qualifié le tacle de Roberts de plus imprudent qu'il ait jamais vu sur un terrain de football». Malgré la gravité de la situation, Mateta reste optimiste quant à son rétablissement et est impatient de retrouver ses coéquipiers sur le terrain. Il espère disputer le quart de finale de la FA Cup le 29 mars prochain, contre Fulham.