Jean-Louis Gasset, figure emblématique du football français, est décédé vendredi matin à l'âge de 72 ans, a indiqué son entourage à L'Équipe. Ancien milieu de terrain, il avait effectué l'essentiel de sa carrière de joueur à Montpellier avant d'entamer un long parcours sur les bancs, d'abord comme adjoint puis comme entraîneur principal.

Très proche de Laurent Blanc

Sa notoriété s'est construite en grande partie aux côtés de Laurent Blanc, avec qui il a collaboré de 2007 à 2016. Les deux hommes s'étaient connus à Montpellier en tant que joueurs avant de se retrouver dans les staffs techniques. Leur association débute aux Girondins de Bordeaux, qu'ils mènent au titre de champion de France en 2009, complété la même année par la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Le duo poursuit ensuite son parcours au Paris Saint-Germain, où il enrichit encore son palmarès avec trois Championnats de France, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions, avant leur départ commun en juin 2016.

En janvier 2017, Jean-Louis Gasset se lance pleinement comme entraîneur principal en prenant les rênes de Montpellier, qu'il parvient à maintenir en Ligue 1 après une saison délicate. Il dirige ensuite l'AS Saint-Étienne durant deux saisons, avant d'être nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire en 2022. Son passage à la tête des Éléphants est marqué par une CAN 2024 chaotique sur le plan sportif. Éliminée en phase de groupes, la sélection ivoirienne est toutefois repêchée et, reprise par son adjoint Émerse Faé, réalise un parcours exceptionnel jusqu'au sacre continental.

En 2024, Jean-Louis Gasset effectue un court passage à l'Olympique de Marseille pour terminer la saison, conclue à une huitième place décevante. Il annonce alors sa retraite, avant de revenir une dernière fois sur les bancs pour tenter de sauver son club de cœur, Montpellier. Malgré 21 matchs passés à la tête de l'équipe, il ne parvient pas à éviter la relégation en Ligue 2, mettant un terme définitif à une carrière riche et respectée dans le football français.