Stupeur! Le contrat de Pia Sundhage ne sera pas prolongé et a même été résilié. La Suédoise, qui a permis à la Suisse de vivre un été enchanté pendant l'Euro 2025, quitte donc la Nati avec effet immédiat.

Pia Sundhage et la Nati: c'est fini! Photo: imago/Focus Images

Blick Sport

Le contrat entre l’Association Suisse de Football (ASF) et l’entraîneure nationale Pia Sundhage, arrivant à échéance en décembre, ne sera pas prolongé. L’ASF a informé Pia Sundhage, lors d’un entretien personnel à Stockholm, de la décision de mettre un terme à la collaboration avec effet immédiat. Le processus de succession est en cours afin que la nouvelle entraîneuse ou le nouvel entraîneur puisse déjà faire connaissance avec l’équipe nationale et la diriger lors des deux derniers matches de l’année. Pia Sundhage a donc reçu sa résiliation de contrat avec deux mois d'avance.

«Pia Sundhage a repris l’équipe en 2024 dans une période difficile et l’a menée à travers un Championnat d’Europe inoubliable dans notre pays. Avec les joueuses et le staff, elle a ainsi posé les bases d’un avenir prometteur pour le football féminin suisse. Nous remercions Pia et son staff technique pour leur engagement et leur souhaitons plein succès pour la suite», déclare le président de l’ASF Peter Knäbel.

«J'aurais aimé poursuivre ce voyage»

«Ce fut une grande joie et un honneur d’accompagner cette équipe nationale suisse au cours des deux dernières années. Nous avons beaucoup appris en tant qu’équipe, nous avons grandi ensemble et, avec l’Euro à domicile, nous avons écrit un chapitre inoubliable de l’histoire du football féminin suisse. J’aurais aimé poursuivre ce voyage. Je suis surprise par la décision de l’ASF, mais je la respecte. Je souhaite à l’équipe et au football suisse le meilleur, et que la passion que nous avons ressentie cet été continue de vivre», confie Pia Sundhage à propos de la décision.

Parallèlement au changement à la tête de l’équipe nationale, l’ASF procède à des ajustements structurels au sein de la Direction du football féminin, dirigée par Marion Daube. Johan Djourou reprend désormais la direction technique de l’équipe nationale A et des équipes nationales juniors. Marion Daube souligne: «La décision et les changements s’inscrivent dans le processus stratégique et de développement. Il est temps de donner de nouvelles impulsions avec des structures adaptées et de mettre en œuvre de manière cohérente la stratégie 2026–2030, axée clairement sur la promotion de la relève et des talents ainsi que sur une philosophie de jeu renouvelée. La nouvelle sélectionneuse ou le nouveau sélectionneur jouera également un rôle central dans ce domaine.»