Sur le banc durant tout l'Euro 2024, bien malheureux dans la foulée en Ligue des Nations, le défenseur central a pris les choses en main et regagné sa place de titulaire avec la Nati. Il explique les dessous de ce retour en force.

Tout se passe très bien pour Nico Elvedi en ce début de saison, avec la Nati en tout cas. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Après l'Euro 2024, je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'ai alors pris la décision de changer.» Nico Elvedi ne s'en cache pas, il n'était pas au meilleur de sa forme, alors que la Nati enchantait ses supporters en Allemagne, atteignant les quarts de finale face à l'Angleterre.

Murat Yakin avait opté pour une défense à trois, ce qui aurait dû permettre au défenseur central du Borussia Mönchengladbach de jouer un rôle en vue, lui qui avait été un homme de base des qualifications pour cet Euro. Mais le sélectionneur a décidé de le laisser sur le banc durant l'intégralité de la compétition (zéro minute jouée!), privilégiant Manuel Akanji, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez.

Un nutritionniste et un préparateur physique personnels

«Bien sûr qu'un joueur veut tout le temps être sur le terrain. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas», confie Nico Elvedi en ce mois d'octobre, quinze mois après cet Euro de rêve pour la Nati. Alors, plutôt que de se lamenter ou, vexé, de prendre sa retraite internationale, comme d'autres, le Zurichois a choisi la remise en question personnelle.

«J'ai engagé un diététicien pour perdre du poids, ce qui a été très bénéfique. Et j'ai décidé de prendre un préparateur physique personnel, qui agit de manière complémentaire avec le nutritionniste. Ils travaillent très bien ensemble et j'ai repris du poids, mais du bon poids, de la force.»

Nico Elvedi ce mercredi à Saint-Gall. Photo: TOTO MARTI

Ce travail de fond a payé, puisqu'il avoue se sentir mieux que jamais, aujourd'hui, à 29 ans. Les efforts n'ont cependant pas payé tout de suite, puisque l'après-Euro a été compliqué pour le défenseur central, sur un plan personnel comme collectif.

La Suisse a fini dernière de son groupe de Ligue des Nations, derrière l'Espagne, le Danemark et la Serbie et son défenseur central a été bien malheureux, alors qu'il avait retrouvé une place de titulaire après la retraite internationale de Fabian Schär. «Il y a cette expulsion à Copenhague, cet autogoal en Serbie...» Il n'a cependant jamais baissé les bras et a toujours maintenu le dialogue avec Murat Yakin.

Il a regagné sa place aux Etats-Unis

«Oui, j'ai pu échanger avec lui, même quand je ne jouais pas. C'est appréciable», confirme le joueur du Borussia Mönchengladbach, lequel était absent du rassemblement de mars lors duquel Murat Yakin a appelé Stefan Gartenmann et testé différentes combinaisons sans Nico Elvedi. «Mais il m'a appelé pour la tournée américaine en juin et j'ai pu me montrer face aux Etats-Unis», explique Nico Elvedi.

Il était cependant loin d'être titulaire cet automne pour les qualifications pour la Coupe du monde et il faut bien dire que sa titularisation au côté de Manuel Akanji face au Kosovo (4-0) et à la Slovénie (3-0) était un brin surprenante. Mais au final payante.

Un gros défi vendredi à Stockholm

«On a gagné les deux fois sans encaisser de but et j'ai marqué contre les Slovènes», se réjouit-il, lui qui a marqué le 1-0 et débloqué la situation. Tout va donc bien pour lui et il ne fait aucun doute qu'il fêtera sa 60e sélection ce vendredi à Stockholm face à une attaque suédoise qui s'annonce redoutable (Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga).

«Je n'ai jamais joué contre eux, mais je les connais bien sûr», répond le défenseur central, lequel a la pleine confiance de son entraîneur. «La Suède a de très bons attaquants, c'est vrai, mais nous avons de très bons défenseurs», assure Murat Yakin, qui ne pensait pas uniquement à Manuel Akanji en disant cela.