Marcel Koller dans la grande interview de fin d'année

Stefan Kreis

Marcel Koller, c'est Noël. Pourquoi n'avez-vous pas mis de petit bonnet rouge à pompom?

Parce que le Père Noël arrive déjà le 6 décembre.



Avez-vous enfilé le costume pour vos petits-enfants ?

Non. Peut-être l'année prochaine (rires).



Ces deux dernières années, vous avez passé les fêtes de fin d'année sur les bords du Nil, en tant qu'entraîneur d'Al-Ahly. Fête-t-on Noël au Caire?

Non. Il y a bien des sapins de Noël à l'hôtel, mais c'est uniquement pour les touristes. En Egypte, le quotidien reste tout à fait normal. Nous avions un match le 25 décembre. Et trois jours plus tard, un autre. C'était intense. Cette année, je profite d'autant plus des fêtes de fin d'année en Suisse, avec ma famille.



Al-Ahly est le plus grand club d'Afrique, avec près de 80 millions de supporters. Aviez-vous besoin d'un garde du corps lorsque vous vouliez sortir?

En voyage, nous en avions toujours un avec nous. Un type expérimenté que rien ne pouvait déstabiliser. Une fois, nous avons joué à l'extérieur, en Tunisie. L'entrée des vestiaires se situait près de là où se trouvaient les supporters de l'équipe adverse. Ils nous ont lancé des bouteilles et notre garde du corps en a reçu une. Mais il a juste secoué un peu la tête et a continué de courir. Quand je me déplaçais au Caire, je portais une casquette et des lunettes de soleil et je gardais la tête baissée. Malgré cela, tout le monde voulait prendre une photo avec moi. C'était assez fou.



Vous avez remporté onze titres en deux ans et demi, mais vous avez quand même été licencié au printemps. Ç'a été un choc ?

Personne ne s'y attendait. Si tu connais de tels succès en Europe et que tu es malencontreusement éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, tu restes solidement en place. Mais à Al-Ahly, les choses sont différentes, le vent peut tourner après un seul match. Le président peut annuler l'entraînement de son propre chef. Quelques jours plus tard, il a convoqué tout le staff dans son bureau pour nous faire ses adieux en personne. En souvenir, nous avons reçu un trophée en verre.



Comment les fans et la ville ont réagi à votre licenciement?

Lorsque je me suis rendu à l'aéroport après les adieux, des messages de remerciement ont été diffusés sur des écrans géants. L'appréciation de notre travail était déjà là. Mais les fans sont malgré tout assez exigeants. Lorsque nous avons remporté un titre, ils ne nous ont pas félicités, mais ont indiqué qu'il y avait tout de suite une autre coupe à gagner.



Des experts parlent du club le plus exigeant du monde. Avez-vous déjà eu une plus grande pression en tant qu'entraîneur?

Au FC Cologne, c'était aussi très intense. C'était un environnement difficile. Même si j'ai fait passer Lukas Podolski des juniors à la première équipe, je n'avais guère de crédit.



À Cologne, cela n'a pas duré longtemps, mais vous avez ensuite mené le VfL Bochum en Bundesliga et l'y avez maintenu pendant trois ans. C'est votre plus belle performance en tant qu'entraîneur?

Si tu regardes les chiffres, le budget, ce que nous avons fait à l'époque n'était vraiment pas évident.



Avec Saint-Gall, vous avez été champion il y a 25 ans, malgré la concurrence de Servette, Bâle et Zurich, des clubs plus forts financièrement. Un tel exploit est-il encore possible aujourd'hui?

Thoune prouve justement ce qu'il est possible de faire en tant que promu. Mauro Lustrinelli fait un travail fantastique. Et le calme règne. Il y a deux saisons déjà, ils ont frôlé la promotion lors du barrage contre GC, et sont maintenant récompensés pour leur continuité.



Croyez-vous le FC Thoune capable de remporter le titre?

Dans cette ligue, tout le monde peut battre tout le monde. C'est fou. Dernièrement, j'étais au Kybunpark et j'ai assisté au match entre le FCSG et le FCZ. Zurich était meilleur et a mérité sa victoire. Les semaines auparavant, le club était pourtant encore en crise.



Au Kybunpark, les supporters entonnent toujours la chanson Espenmoos. Cela vous rend-il nostalgique?

Bien sûr. J'ai fermé les yeux et j'ai vu l'ancien stade devant moi. Mais comparé à l'ambiance de la nouvelle arène, l'Espenmoos ne peut pas rivaliser. Dans l'ancien stade, une grande partie du volume sonore était perdue. Le Kybunpark est plus compact, plus grand, il y a une atmosphère à couper le souffle.



Un stade similaire est également prévu à Zurich depuis une éternité. Cela vous énerve-t-il que la construction soit retardée d'année en année?

Oui, ce n'est tout simplement pas croyable. Nous avons eu deux votations, le peuple s'est prononcé en faveur du stade et malgré cela, la construction ne se fait pas. C'est dommage, car le projet est, en plus, lié à des logements.



À propos de stade: contre Servette, seuls 2900 fans de GC sont venus au Letzigrund. En tant que joueur mythique de Grasshopper, comment voyez-vous l'évolution de votre club de cœur?

Je suis trop loin pour en juger. Mais je trouve dommage et triste qu'il n'y ait plus personne à Zurich pour soutenir financièrement GC. Pendant des décennies, le club a joué pour des titres, il était aussi un grand club international. Cette époque est actuellement révolue. Il faut maintenant veiller, année après année, à ne pas être relégué.



Pourquoi, en tant que citadin, vivez-vous à Laax?

Pour l'air de la montagne, pour la nature. À Zurich, il y a de plus en plus de monde, c'est de plus en plus bruyant. À Laax, il y a moins d'agitation. Ici, je peux me déconnecter, me reposer de la période intense que j'ai passée au Caire, descendre.



Vous ne vous ennuyez pas?

Non. Nous avons une maison avec un jardin. Il y a toujours quelque chose à faire.



Vous enfourchez toujours votre VTT?

Bien sûr. Avec un ami de longue date. Il a dix ans de plus que moi, mais il continue à attaquer à fond. Et il connaît tous les chemins de la région. La dernière fois, nous avons fait une sortie de cinq heures ensemble. Monter et descendre des montagnes, c'est magnifique. J'ai commencé à faire du vélo quand je me suis sérieusement blessé pour la première fois. Parce qu'à vélo, on peut se muscler sans trop solliciter le genou.



Vous êtes officiellement à la retraite depuis début novembre. Vous sentez-vous vieux?

Quand j'avais 14 ans et que je rencontrais des personnes de 65 ans, je me disais: 'Wow, 65 ans'. Et maintenant, j'ai moi-même cet âge. Le temps passe très vite. Mais je ne me sens pas vieux, non.



Des journalistes égyptiens vous évoquent comme possible entraîneur national si les Pharaons ne convainquent pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe du monde vous tenterait-elle?

En principe, un tel tournoi est toujours intéressant. C'est quelque chose de grand, aussi bien pour le pays que pour les matches. Quelque chose qui reste à jamais. Lorsque nous avons pu jouer avec Al-Ahly contre le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs, cela a été un moment fort de l'histoire du club.



Pourquoi n'êtes-vous jamais devenu entraîneur de l'équipe nationale suisse?

Parce que j'ai refusé deux fois. En 2000, après le titre de champion avec Saint-Gall, j'aurais pu prendre le poste, mais je ne voulais pas quitter la Suisse orientale après le titre. Et après la Coupe du monde 2014 et la démission d'Ottmar Hitzfeld, la Nati m'a de nouveau sollicité, mais j'ai refusé le cœur lourd, car ma mission en Autriche n'était pas encore terminée. Lorsque son propre pays l'appelle, une telle décision est difficile à prendre, mais j'ai écouté mon instinct.



Avec l'Autriche, vous vous êtes qualifié pour l'Euro 2016, après 18 ans sans grand tournoi. Est-ce que vous recevez des «Wiener Schnitzel» gratuites à vie à Vienne?

Non. Mais j'aime beaucoup y être et on me reconnaît toujours. Et j'adore les escalopes à la viennoise. Ce sont les meilleures.



Qu'est-ce que la famille Koller sert comme repas de fête à Noël?

Il y a la fondue chinoise, c'est ma femme qui s'en occupe.



Et pour le dessert?

Je m'en charge: des tranches d'ananas frais grillées, légèrement grillées, avec de la glace à la vanille. Et pour les adultes, sur demande, un peu de Grand Marnier par-dessus.