Pelles à neige et bicyclette lors de la finale au Canada

Si les premiers flocons n'ont pas encore fait leur apparition en plaine en Suisse, le Canada ne peut pas en dire autant. Ce dimanche avait lieu la finale de la Canadian Premier League entre l'Atlético Ottawa et Cavalry FC. Le but: déterminer le vainqueur de la saison.
Une rencontre qui a d'abord débuté avec plusieurs minutes de retard, la faute a une neige intense dans la capitale canadienne. Même Nathan Ingham, portier et gardien d'Ottawa, a mis la main à la pâte. Enfin, surtout à la pelle. Le No 29 s'est emparé d'un outil et a aidé à déblayer la neige sur le terrain.
Puis, la rencontre a commencé et Cavalry a pu prendre les devants sur pénalty, à la 33e minute. Peu de temps après, Ottawa a pu égaliser d'un magnifique retourné acrobatique du Mexicain David Rodriguez, «le plus beau but de l'histoire de la Premier League canadienne» s'est exclamé «OneSoccer», média spécialisé.
Comme si le scénario fou ne suffisait pas, le Mexicain a également offert la victoire à son équipe lors des prolongations. Et ainsi parachever sa belle histoire.