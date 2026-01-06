Ce supporter de la RDC fait sensation à la CAN 2025

Un supporter de la République démocratique du Congo est devenu l'une des attractions du tournoi. En restant immobile durant les 90 minutes des matches, il a remis Patrice Lumumba en lumière.

Blick Sport

Michel Kuba Mboladinga ne passe pas innaperçu dans les stades marocains de cette CAN 2025. Pourtant, il agit à l'opposé des autres spectateurs. Pas de chants, ni d'applaudissements. Ce supporter de la République démocratique du Congo reste strictement immobile, pendant les 90 minutes des différents matches.

Surnommé «le Lumumba des tribunes», il reprend la posture et l'apparence de Patrice Lumumba, ancien Premier minustre figure de l'indépendance de la RDC. Dans les tribunes de la CAN, bruyantes, son silence et son immobilité deviennent message. Un hommage à la statue commémorative de Patrice Lumumba, visible à Kinshasa.

Un personnage devenu viral qui a participé à cette CAN 2025. Avec l'élimination de son pays en huitièmes de finale par l'Algérie, Michel Kuba Mboladinga ne devrait plus apparaître dans les stades du Maroc. Il est d'ailleurs apparu abattu après le but décisif de l'Algérie. Mais lui aussi aura marqué le tournoi. Par son immobilité, devenue symbole politique.