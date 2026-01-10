Une véritable sensation s'est produite lors des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. Tenant du trophée, Crystal Palace a été battu 2-1 par Macclesfield, club de 6e division.

AFP Agence France-Presse

Le méconnu Macclesfield FC évoluant en sixième division a créé une surprise monumentale en éliminant samedi le tenant Crystal Palace (2-1) en Coupe d'Angleterre, la plus ancienne compétition de club du monde.

Il y a 117 positions d'écart entre l'actuel quatorzième de National League North (6e div.) et le treizième de Premier League, vainqueur de la «Cup» contre Manchester City en mai dernier à Wembley.

Le club du Cheshire, au sud de Manchester, a ouvert le score sur un coup franc repris de la tête par le capitaine Paul Dawson (43e, 1-0). L'ancien gardien argentin de Nice, Walter Benitez, s'est de nouveau incliné sur un tir dévié de la jambe, de manière acrobatique, par Isaac Buckley-Ricketts (60e, 2-0). Les supporters ont commencé à chanter «On en veut trois!», mais le troisième but du match a été inscrit sur un coup franc direct de Yeremi Pino (90e, 2-1).

Stade envahi par la foule

Le petit stade Moss Rose a été envahi par la foule au coup d'envoi avec, parmi elle, le propriétaire Robert Smethurst, entrepreneur local à l'origine du conte de fée.

Le Macclesfield FC est né il y a cinq ans sur les cendres de Macclesfield Town, un club de cinquième division en faillite. Les «Silkmen» ont débuté au neuvième échelon du football anglais en 2021-2022 et obtenu trois promotions en quatre saisons depuis.

L'équipe dirigée par John Rooney, petit frère de l'ancien international Wayne Rooney, a été endeuillée il y a moins d'un mois par le décès de son jeune attaquant Ethan McLeod dans un accident de voiture au retour d'un match de championnat.