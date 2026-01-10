DE
FR

Immense surprise en FA Cup
Crystal Palace sorti par un club de 6e division en Coupe d'Angleterre

Une véritable sensation s'est produite lors des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. Tenant du trophée, Crystal Palace a été battu 2-1 par Macclesfield, club de 6e division.
Publié: il y a 8 minutes
1/2
Une élimination inattendue pour Marc Guehi, capitaine de Crystal Palace
Photo: Ian Walton
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le méconnu Macclesfield FC évoluant en sixième division a créé une surprise monumentale en éliminant samedi le tenant Crystal Palace (2-1) en Coupe d'Angleterre, la plus ancienne compétition de club du monde.

Il y a 117 positions d'écart entre l'actuel quatorzième de National League North (6e div.) et le treizième de Premier League, vainqueur de la «Cup» contre Manchester City en mai dernier à Wembley.

Le club du Cheshire, au sud de Manchester, a ouvert le score sur un coup franc repris de la tête par le capitaine Paul Dawson (43e, 1-0). L'ancien gardien argentin de Nice, Walter Benitez, s'est de nouveau incliné sur un tir dévié de la jambe, de manière acrobatique, par Isaac Buckley-Ricketts (60e, 2-0). Les supporters ont commencé à chanter «On en veut trois!», mais le troisième but du match a été inscrit sur un coup franc direct de Yeremi Pino (90e, 2-1).

Stade envahi par la foule

Le petit stade Moss Rose a été envahi par la foule au coup d'envoi avec, parmi elle, le propriétaire Robert Smethurst, entrepreneur local à l'origine du conte de fée.

Le Macclesfield FC est né il y a cinq ans sur les cendres de Macclesfield Town, un club de cinquième division en faillite. Les «Silkmen» ont débuté au neuvième échelon du football anglais en 2021-2022 et obtenu trois promotions en quatre saisons depuis.

L'équipe dirigée par John Rooney, petit frère de l'ancien international Wayne Rooney, a été endeuillée il y a moins d'un mois par le décès de son jeune attaquant Ethan McLeod dans un accident de voiture au retour d'un match de championnat.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus