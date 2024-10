La joie des Suissesses après le 1-1 de Géraldine Reuteler. Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

La troupe de Pia Sundhage a fait jeu égal avec les Matildas, 4es du Mondial 2023, dans un stade du Letzigrund où 14'370 spectateurs avaient pris place.

Les motifs de satisfaction sont nombreux pour la sélectionneuse helvétique après cette première sortie automnale, même si Ramona Bachmann a manqué son affaire pour sa 150e cape. La Suisse a ainsi parfaitement su réagir après avoir concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu en fin de première mi-temps.

Les jeunes joueuses alignées par la technicienne suédoise ont notamment parfaitement répondu aux attentes. En premier lieu l'attaquante Naomi Luyet (18 ans), qui a posé bien des problèmes à la défense australienne par sa vivacité et ses dribbles avant de sortir à la mi-temps.

Les Suissesses auraient d'ailleurs mérité un meilleur sort en première mi-temps. Mais elles ont manqué de précision dans le dernier geste, à l'image de cette frappe à bout portant trop écrasée de Calligaris (18e), de ce tir manqué par Crnogorcevic (29e) ou de ce duel manqué par Vallotto face à la gardienne adverse (40e).

Et deux minutes après cette occasion manquée, ce sont les Australiennes qui ont profité de la première erreur de la défense helvétique, surprise par un long ballon joué dans son dos. Elvira Herzog a fait tomber Mary Fowler dans la surface, Caitlin Foord transformant le penalty pour le 1-0 (43e).

La Suisse a été récompensée de ses efforts à la 58e, alors qu'elle était dominée depuis la reprise. Géraldine Reuteler a repris un ballon cafouillé pour le 1-1, après un duel gagné par la «revenante» Iman Beney (18 ans) qui n'avait plus joué en équipe nationale depuis sa grave blessure à un genou subie avant le Mondial 2023.

La fin de match fut plus compliquée, même si Larina Baumann a vu son tir de la 90e heurter la transversale du but australien. La capitaine Lia Wälti - pour son retour en sélection après huit mois d'absence - et ses équipières ont tenu le choc. De bon augure avant de recevoir la France mardi soir à Genève.