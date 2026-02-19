Victor Osimhen règle ses comptes avec le Napoli

Victor Osimhen revient sur sa rupture avec Naples. Dans un entretien avec la «Gazzetta dello Sport», l’attaquant nigérian évoque le scandale TikTok et son départ vers Galatasaray.

«On m’a traité comme un chien.» La star de Galatasaray Victor Osimhen règle ses comptes avec son ancien club, Naples, dans un entretien accordé à la «Gazzetta dello Sport».

Le Nigérian, parti de Naples en 2024, a vécu une dernière saison agitée dans le sud de l’Italie. Une vidéo TikTok publiée en septembre 2023 par le compte officiel du SSC Naples avait provoqué un tollé. On y voyait Osimhen tourné en dérision après un penalty manqué contre Bologne. «Quelque chose s’est brisé après cette vidéo», confie l’attaquant. Le club avait alors été accusé de racisme. Si le clip a ensuite été supprimé, Naples n’a jamais présenté d’excuses, assure Osimhen.

L’attaquant a réagi de manière radicale à ces événements. Il a supprimé de son profil Instagram toutes les photos où il portait le maillot napolitain et a préparé son départ. «J’ai été victime d’insultes racistes et j’ai décidé de partir. Je comprends les supporters, ils soutiennent toujours le club, quoi qu’il arrive», explique-t-il.

«Conte voulait me garder»

Victor Osimhen a joué un rôle déterminant lors de la saison 2022/2023 réussie de Naples. Sous les ordres de Luciano Spalletti, désormais à la tête de la Juventus, le club a remporté le titre en Serie A et le Nigérian a terminé meilleur buteur du championnat.

Après la polémique liée à TikTok, les relations entre Osimhen et le président Aurelio De Laurentiis se sont dégradées. «Ils m’ont traité comme un chien, ils voulaient se débarrasser de moi. Fais ceci, va là-bas. J’ai travaillé trop dur pour être traité ainsi», estime-t-il avec le recul.

Duel avec son ancien entraîneur

Quand Antonio Conte est arrivé sur le banc en 2024, l’attaquant était déjà décidé à partir. «Conte voulait que je reste. Il m’a immédiatement fait venir dans son bureau et m’a dit qu’il connaissait la situation, mais qu’il souhaitait me garder», raconte Osimhen. Le Nigérian a toutefois choisi de rejoindre Galatasaray en Turquie. L’attaquant révèle également que des discussions ont eu lieu avec la Juventus, mais que Naples a refusé de le laisser rejoindre un rival direct en championnat.

Mardi soir, Galatasaray s'est offert la Juventus en Ligue des champions (5-2) lors des seizièmes de finale aller. Sur le banc adverse se trouvait Luciano Spalletti, avec qui Osimhen a travaillé à Naples. Il ne tarit pas d’éloges à l’égard de son ancien entraîneur: «Il nous a portés pendant des mois, jusqu’au titre».