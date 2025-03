Le supersub espagnol Ferran Torres (dr.) s'est fait l'auteur d'un improbable doublé. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Mené 2-0 à la 70e minute de jeu sur la pelouse du Metropolitano, le FC Barcelone a signé une remontada express en douchant l'Atlético Madrid sur le fil (4-2), dimanche dans le choc au sommet de la Liga, et conservé sa première place devant le Real.

Vainqueur dans la douleur sur une frappe déviée de son prodige Lamine Yamal à la 92e minute (3-2) et un quatrième but de Ferran Torres à la 98e (4-2), le Barça (1er, 60 points) frappe un grand coup en repoussant l'Atlético (3e, 56 points) à quatre longueurs et reste idéalement placé dans la course au titre, à égalité de points avec le Real (2e, 60 points) mais un match en retard à disputer contre Osasuna.

Les Catalans, auteurs d'une réaction de champions, sont revenus de nulle part pour conserver leur destin entre leurs mains et prolonger la semaine noire de l'Atlético, qui n'a toujours pas digéré son élimination cruelle en huitième de finale de la Ligue des champions face à son rival madrilène aux tirs au but (1-0, 4-2 t.a.b).

L'improbable doublé de Torres

Tout s'est emballé à une vingtaine de minutes de la fin du temps réglementaire, lorsque le colosse norvégien Alexander Sorloth, déjà bourreau du Barça à l'aller (2-1), a pensé avoir donné la victoire aux siens (70e), en confirmant l'avantage donné par l'Argentin Julian Alvarez en fin de première période (45e).

Les Colchoneros, en tête avec de la réussite, ont alors semblé payer leurs énormes efforts de la semaine et ont totalement craqué physiquement, en encaissant quatre buts, inscrits par l'inévitable Robert Lewandowski (72e), le supersub espagnol Ferran Torres, auteur d'un improbable doublé (78e, 90e+8) et le prodige Lamine Yamal (90e+2), dont la frappe a été déviée dans ses filets par l'ex-Lillois Reinildo.

Les hommes d'Hansi Flick, qui ont frôlé la correction, demeurent toujours invaincus en 18 matchs disputés en 2025 et passeront la trêve internationale en tête du championnat, avant de se rendre à nouveau au Metropolitano le 2 avril en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Le Betis s'offre aussi une remontada

Vainqueur de justesse (1-0) à Séville (10e, 36 points) plus tôt dans l'après-midi, l'Athletic Bilbao (4e, 52 points) a conforté sa quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions. Mené 2-0 à la mi-temps à Leganés (18e, 27 points), le Betis Séville (6e, 44 points) a imité le Barça pour s'imposer finalement 3-2 en inscrivant trois buts dans les 30 dernières minutes, par son capitaine Isco, sur pénalty, Cédric Bakambu et Cucho Hernandez.

Le club andalou, qualifié pour les quarts de finale de Ligue conférence jeudi, revient à hauteur de Villarreal (5e, 44 points), battu 2-1 par le Real samedi, mais qui a un match en retard à jouer. La Real Sociedad (12e, 35 points), éliminée par Manchester United jeudi en 8e de finale de Ligue Europa, reste loin des places européennes après son nul (2-2) face au Rayo Vallecano (9e, 37 points).