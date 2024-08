Carlo Ancelotti s'est trompé au sujet de Kylian Mbappé

Le Français va-t-il conserver sa place de titulaire? La question mérite déjà d'être posée.

AFP Agence France-Presse

«Il va faire un grand match», avait tenté de prédire Carlo Ancelotti au sujet de son attaquant Kylian Mbappé. Mais il n'y a pas eu de miracle: faible techniquement, catastrophique dans le jeu, peu impliqué défensivement, le Français a continué dans la lignée de ses derniers mois. Dès qu'il ne peut plus faire parler sa seule qualité, la vitesse, Mbappé devient un joueur médiocre, ce que prouve son début de saison au Real Madrid, de même que son dernier Euro et sa saison dernière avec le Paris Saint-Germain.

Toujours en manque d'automatismes, le Real Madrid a décroché dimanche sa première victoire de la saison face au promu Valladolid (3-0) au Santiago Bernabéu, où Kylian Mbappé n'a donc de loin pas brillé pour ses débuts à domicile.

Poussif dans le jeu sans son prodige anglais Jude Bellingham, blessé et indisponible pour plusieurs semaines, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'en est remis à la puissance de frappe de son milieu uruguayen Federico Valverde, qui a transpercé le mur sur un coup franc joué indirectement (50e, 1-0), et au talent de ses remplaçants Brahim Diaz (88e, 2-0) et Endrick (90e+6, 3-0) en toute fin de rencontre.

Deux mauvais matches de suite

Après une première déjà compliquée à Majorque (1-1) la semaine passée, Kylian Mbappé a connu un baptême frustrant dans son nouveau jardin, où il avait été présenté en rockstar en juillet, bien loin des attentes énormes qui accompagnent son transfert libre après sept saisons au Paris Saint-Germain.

Positionné dans l'axe, épaulé par les deux flèches brésiliennes Vinicius et Rodrygo, le capitaine de l'équipe de France a tenté de combiner avec ses partenaires à l'intérieur ou en profondeur, mais il a souvent manqué de justesse technique, à l'image de plusieurs contrôles ou dribbles manqués au fil du match.

«C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, il se déplace bien sans le ballon, il attaque la profondeur... Il a eu trois ou quatre occasions ce soir et je crois que dans cette position (de 9) il va marquer, comme il l'a toujours fait. Je ne pense pas qu'il ait besoin de jouer à gauche ou ailleurs, il va marquer des buts dans l'axe», a tenté de le défendre l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti à son sujet en conférence de presse.

Publicité