Granit Xhaka ne sera pas présent lors des matches amicaux de la Nati en Irlande du Nord et contre le Luxembourg. Le capitaine sera bientôt père pour la troisième fois.

1/4 Granit Xhaka ne fera pas signe aux fans de la Nati en mars. Photo: TOTO MARTI

Cédric Heeb

Granit Xhaka ne sera selon toute vraisemblance pas présent lors du prochain rassemblement de la Nati le 17 mars pour les matches amicaux contre l'Irlande du Nord (21 mars) et le Luxembourg (25 mars). Comme le rapporte Blue, le joueur de 32 ans se serait mis d'accord avec l'entraîneur Murat Yakin.

La raison est réjouissante: le capitaine de la Nati va devenir père pour la troisième fois dans les prochains jours. Ses filles Ayana et Laneya sont nées en 2019 et 2021. En novembre, le milieu de terrain a laissé entendre que son épouse Leonita était enceinte pour la troisième fois lorsqu'il a mis le ballon sous son maillot après un but contre Heidenheim.

Cette pause devrait faire du bien au recordman des matches joués avec l'équipe nationale suisse, puisqu'il en a déjà disputé 39 depuis la mi-août, dont la grande majorité en continu. Cela représente en moyenne un match tous les quatre à cinq jours. Il n'a manqué que le match de Ligue des Nations avec la Suisse contre l'Espagne en raison d'une suspension. La dernière fois que Granit Xhaka n'a pas été convoqué en équipe nationale, c'était en automne 2021, alors qu'il souffrait d'une blessure au ligament interne.