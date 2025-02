1/5 Se trouve dans le onze avec le plus d'expulsions de ces dix dernières années : Granit Xhaka, la star de la Nati. Photo: AFP

Julian Sigrist

Ce n'est un secret pour personne que Granit Xhaka a déjà collectionné quelques cartons rouges au cours de sa carrière. Il fait même partie des joueurs les plus sanctionnés au monde - c'est ce que révèle une statistique publiée sur «Transfermarkt». Seules les expulsions survenues en club au cours des dix dernières années ont été prises en compte.

Le onze avec le plus de cartons rouges (10 dernières années) - But: Federico Marchetti (5 cartons rouges) - Défense: Raul Silva (12 cartons rouges) - Défense: Kevin Luckassen (12 cartons rouges) - Défense: Sergio Ramos (10 cartons rouges) - Milieu de terrain: Théo Hernandez (9 cartons rouges) - Milieu de terrain: Granit Xhaka (9 cartons rouges) - Milieu de terrain: Yannick Cahuzac (8 cartons rouges) - Milieu de terrain: Collins Fai (8 cartons rouges) - Milieu de terrain: Téji Savanier (9 cartons rouges) - Attaque: Mario Balotelli (8 cartons rouges) - Attaque: Alfredo Morelos (8 cartons rouges)

Et là, Granit Xhaka (32 ans) est en tête avec neuf cartons rouges - aucun joueur qui n'est pas défenseur n'en a plus. Mais on retrouve également dans le onze un autre joueur connu en Suisse: L'ex-star du FC Sion Mario Balotelli (34 ans) a récolté huit rouges.

Pas encore de carton rouge à Leverkusen

Mais Granit Xhaka semble s'être calmé, lui qui a reçu quatre de ses neuf cartons rouges en 2015, voilà dix ans. En outre, il n'a plus été expulsé depuis plus de trois ans, du moins en club. Avec la Nati, c'est une autre histoire...

Tous les cartons rouges de Granit Xhaka au cours des dix dernières années - 26 février 2015 pour Mönchengladbach contre Séville (jaune-rouge) - 30 août 2015 pour Mönchengladbach contre Brême (jaune-rouge) - 7 novembre 2015 pour Mönchengladbach contre Ingolstadt (jaune-rouge) - 20 décembre 2015 pour Mönchengladbach contre Darmstadt (rouge direct) - 15 octobre 2016 pour Arsenal contre Swansea (rouge direct) - 22 janvier 2017 pour Arsenal contre Burnley (rouge direct) - 13 décembre 2020 pour Arsenal contre Burnley (rouge direct) - 26 septembre 2021 pour Arsenal contre Manchester City (rouge direct) - 13 janvier 2022 pour Arsenal contre Livepool (rouge direct)

Théo Hernandez ne peut pas en dire autant. La star du Milan a reçu un carton rouge la semaine dernière en Champions League et, à 27 ans, il est de loin le plus jeune joueur de ce onze.