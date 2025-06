Neymar a été expulsé pour un geste stupide. Photo: Getty Images

Blick Sport

Lors de la 11e journée du championnat brésilien, Neymar, joueur du Santos FC, a été expulsé pour avoir tenté d'imiter la célèbre «main de Dieu» de Diego Maradona. À la 76e minute du match contre Botafogo, il s'est jeté sur un ballon repoussé dans la surface de réparation et l'a dirigé vers le but avec sa main. Les joueurs adverses, indignés, l'ont rapidement accusé, et l'arbitre lui a infligé un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion.

Après le match, Neymar a présenté ses excuses à son équipe et aux supporters via les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, le Brésilien a fait acte de contrition: «L'envie de marquer des buts peut nous faire commettre des erreurs. Je veux m'excuser auprès de mes coéquipiers, mais aussi auprès des fans. J'ai eu tort, pardonnez-moi.»

Botafogo a profité de cette supériorité numérique. À la 87e minute, Artur a inscrit le but décisif, offrant la victoire 1-0 à son équipe. «Aujourd'hui, si je n'avais été expulsé, nous aurions gagné les trois points. L'équipe a très bien joué et je félicite tout le monde. Cette défaite est ma faute.»

Formé au Santos FC, Neymar est revenu dans son club d'origine en janvier dernier après un passage au club saoudien d'Al-Hilal Riyad. Ce carton rouge pourrait signifier qu'on ne reverra plus Neymar sous le maillot de Santos. Suspendu pour le prochain match, il ne rejouera avec le club historique que s'il prolonge son contrat, alors que son équipe est en danger de relégation actuellement.