Bavois, Delémont, Bienne, Vevey? Non, c'est au FC Paradiso que Maxi Lopez a décidé d'investir une partie de la fortune amassée en jouant au FC Barcelone et à l'AC Milan. L'ancien international argentin prend 40% du capital du club tessinois.

Blick Sport

L’FC Paradiso ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le club tessinois, actuellement en difficulté en Promotion League, a annoncé ce lundi la cession de 40% de son capital à Maxco Capital, un groupe d’investissement britannique dirigé par l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Milan AC, Maxi Lopez.

Cette arrivée marque le début d’un «partenariat stratégique» qui pourrait bien transformer l’avenir du club tessinois. «Avec des racines solides dans le football suisse, le club est désormais prêt à bénéficier d’investissements ciblés dans le développement de la relève, les activités commerciales et marketing, ainsi que dans la gestion technique de l’équipe», peut-on lire dans le communiqué publié par le FC Paradiso.

Après une prometteuse première saison en Promotion League conclue au 4e rang, les gialloverdi vivent un exercice 2024-2025 plus compliqué, eux qui sont actuellement relégués en bas de tableau. Mais avec le soutien de Maxco Capital et l’expérience internationale de Maxi Lopez, le club espère inverser la tendance et poser les bases d’un projet ambitieux à long terme.