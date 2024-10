Avec l'Angleterre, Thomas Tuchel touchera plus que Gareth Southgate

Thomas Tuchel sera l'entraîneur de l'Angleterre à partir de janvier 2025. L'homme empochera plus que son prédécesseur Gareth Southgate. De quoi penser tranquillement à offrir un deuxième titre mondial aux Three Lions.

Thomas Tuchel rêve grand et il rêve fort. L'entraîneur de 51 ans, fraichement nommé à la tête des Three Lions, veut une deuxième étoile sur la poitrine de l'Angleterre. Il vise ni plus ni moins que le titre de champion du monde.

En juillet, la fédération anglaise (FA) s'est mis à la recherche d'un successeur à Gareth Southgate, qui a quitté ses fonctions après l'Euro. Le nom d'un certain Pep Guardiola aurait également été évoqué par les dirigeants de la FA. Selon l'ancien footballeur Gary Lineker (80 matches disputés avec l'Angleterre), Carlo Ancelotti était aussi sur la liste.

C'est finalement en août que Tuchel a été contacté. Le 8 octobre, l'Allemand a signé son contrat. Il restera à la tête de la sélection anglaise pendant 18 mois au moins. C'est lui-même qui a proposé cette durée de contrat, écrit la «BBC».

Salaire fructueux

L'entraîneur allemand ne lancera à la poursuite du titre mondial qu'en janvier 2025. «Lorsque nous avons parlé avec lui, nous avions notre calendrier et il avait le sien. Cela a fini par s'accorder. Nous voulons nous concentrer sur la Coupe du monde. C'est pourquoi il était plus logique pour nous de commencer le 1er janvier 2025», explique Mark Bullingham, le patron de la FA.

Tous les efforts seront donc mis dans cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. D'ici là, Tuchel peut aussi se réjouir de son fructueux salaire, puisqu'il touchera plus de 6 millions de francs par an. C'est plus que son prédécesseur Gareth Southgate, indique la «BBC».

En contrepartie, l'ex-entraîneur du Bayern renonce à l'argent qu'il devait toucher en provenance de Munich. Le club bavarois lui doit encore 10 millions jusqu'à l'expiration de son contrat initial (juin 2025). Mais la moitié de cette somme lui est désormais retirée.

Cela devrait toutefois être surmontable. L'Allemand est de retour sur la grande scène du football. Et il veut clouer le bec à tous ses détracteurs, qui sont nombreux depuis sa nomination. S'il parvient effectivement à décrocher une deuxième étoile avec les Anglais, ceux-ci pourront lui ériger son monument devant Wembley, à côté de la statue de Sir Bobby Moore.