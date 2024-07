Vladimir Petkovic va-t-il devoir tirer un trait sur ses douze millions d'euros?

Vladimir Petkovic n'est pas à plaindre financièrement, mais perdre douze millions d'euros fait toujours mal.

Vladimir Petkovic avait quitté l'équipe de Suisse par surprise, après l'Euro 2021, pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Le sélectionneur de la Nati était parti par la grande porte, après le 8es de finale victorieux face à la France, et avait accepté l'offre très lucrative du club bordelais, présidé par Gérard Lopez.

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le bilan sportif a été catastrophique, le technicien ne s'est jamais intégré et il a été licencié quasiment aussi sec. Les négociations à l'amiable pour sa rupture de contrat n'ayant pas abouti, le Tessinois demandait 12 millions d'euros à son ancien club.

Une journée de mardi décisive pour les Girondins

Entretemps, «Vlado» est devenu sélectionneur de l'Algérie, où les débuts ne sont pas idylliques non plus, mais où il est toujours en poste, attendant que le litige concernant les 12 millions soit tranché. Or, ceux-ci pourraient bien partir en fumée puisque le club bordelais pourrait être placé en liquidation ce matin! Un vrai coup dur pour les employés du club, les salariés, toute la région, mais aussi pour le compte en banque de Vladimir Petkovic.

La journée de lundi a été folle du côté de Bordeaux, d'ailleurs, puisqu'il a été fait état dans la journée d'un intérêt de Fenway Sports Group, un groupe américain, propriétaire notamment du club de Liverpool (Premier League), puis d'une volte-face.

Selon l'AFP, avec le retrait de Fenway, s'il était confirmé, il n'existerait plus que deux scénarios; le dépôt de bilan ou le redressement judiciaire. Deux cas avec des subtilités différentes, mais une même réalité: adieu les douze millions.