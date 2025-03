Il ne sait plus marquer!

1/2 Kylian Mbappé au duel avec son coéquipier au Real Madrid Luka Modric. Photo: FRANCK FIFE

C'était plutôt le «Kyk's» de cet été ou cet automne que celui, un peu moins catastophique, de l'hiver madrilène, celui d'un Euro raté où il s'est même cassé le nez et d'un premier trimestre poussif au Real.

L'association si prometteuse (sur le papier...) avec Ousmane Dembélé a fait flop, même s'il a plus souvent trouvé son ancien partenaire du PSG en seconde période.

Kylian Mbappé, qui avait fait part la veille de son bonheur de retrouver l'équipe de France pour une 87e sélections (48 buts), n'a pas irradié sur la pelouse tondue en damier du stade Poljud de l'Hajduk Split, lui qui reste sur 2 buts en 13 sélections, un total famélique.

Il ne sait tout simplement plus marquer

Il n'a plus trouvé les filets depuis le match de poules de l'Euro 2024 contre la Pologne (1-1), et encore sur penalty, dans une compétition ratée pour lui. Dans le jeu, son dernier but tricolore remonte même au match amical contre le faible Luxembourg (3-0), juste avant l'Euro.

Absent en octobre et en novembre, Mbappé avait en outre été secoué par l'affaire de Stockholm, où selon la presse suédoise son nom s'était retrouvé dans une enquête pour agression sexuelle, avant que la justice locale n'annonce le 12 décembre la fin de la procédure en l'absence de preuves suffisantes.

Il espérait reprendre sa poursuite d'Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus avec 57 buts, mais il a encore une fois échoué. Jusqu'au bout, il a cherché à conjurer le mauvais sort de cette partie complètement ratée. Kylian Mbappé doit retrouver son efficacité (le peut-il?) pour renverser les Croates lors de la seconde manche, dimanche au Stade de France.