L'entraîneuse déchue de l'Espagne ne digère pas son départ

Après deux ans en tant que coach principale de l'équipe nationale féminine espagnole, le contrat de Montse Tomé ne sera pas renouvelé. L'entraîneuse évoque sa frustration. La manière dont la Fédération a communiqué cette décision la met en colère.

1/4 L'ex-entraîneuse espagnole Montserrat Tomé critique la manière dont la Fédération s'est séparée d'elle. Photo: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Lino Dieterle

La Fédération espagnole de football a annoncé il y a quelques jours qu’elle ne prolongerait pas le contrat de la sélectionneuse Montserrat Tomé, qui arrivait à échéance. Elle sera remplacée par l’ancienne joueuse de l’équipe nationale Sonja Bermudez. L’entraîneuse évincée s’est à présent exprimée sur son départ – et a montré peu de compréhension pour cette décision.

Dans une interview accordée à «El Larguero», Tomé s’irrite particulièrement de la manière dont la séparation lui a été annoncée. «Ils l’ont annoncé à mon agent dans un message. Lundi vers 14 heures. Ils ne m’ont rien dit directement sur mon avenir.»

Principale cible de ses critiques: le président de la Fédération Rafael Louzán. Tomé se sent abandonnée, alors qu’elle pensait qu’il était satisfait de son travail. «Il m’a toujours témoigné de l’affection et de la confiance. Mais c’est vrai que je suis déçue de la manière dont les choses se sont passées. Il n’a pas tenu sa promesse», explique la coach en précisant qu’elle était encore en contact avec Louzán après la fin de l’Euro.

Une «équipe brisée transformée en finaliste»

Montserrat Tomé émet l’hypothèse qu’une partie de la Fédération souhaitait un changement. «Pour une raison ou une autre, il a changé d’avis», suppose-t-elle. Certes, elle comprend que l’association veuille prendre une autre voie, mais «ce message ne m’a pas été clairement transmis», regrette-t-elle.

Il faut toutefois préciser que Tomé, qui avait été promue à la tête de l’équipe après le titre mondial en tant qu’assistante du très controversé Jorge Vilda, a été contestée tout au long de son mandat. Après son titre de championne du monde, l’Espagne a manqué une médaille aux Jeux olympiques de Paris l’été dernier. Et lors des championnats d’Europe en Suisse, les grandes favorites n’ont pas réussi à décrocher le titre, même si elles ne sont pas passées loin.

Son mandat a également été accompagné d’informations selon lesquelles ses relations avec l’équipe étaient tendues. Tomé rejette ces reproches avec véhémence. Les joueuses l’auraient «beaucoup appréciée», selon elle. C’est donc avec beaucoup de fierté que l’entraîneuse jette un regard sur son travail. Avec son staff, elle a transformé une «équipe brisée en finaliste du Championnat d’Europe», assure-t-elle.