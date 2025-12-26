En août, le village de La Bañza était menacé par les flammes. Quatre mois après, ses habitants vont empocher près d'un demi-milliard grâce à une loterie... et à son club de football.

Blick Sport

Les habitants de La Bañeza, petite ville d'Espagne, retrouvent le sourire en cette fin d'année. Après avoir vu leur région de Castille-et-Léon ravagée par les terribles feux d'août dernier, ils ont touché, collectivement, près d'un demi-milliard. En partie grâce à leur club de foot.

Réparer avant de «signer Mbappé»

Depuis plusieurs années, le club de football local participe à la loterie «El Gordo» («le gros lot»), très populaire en Espagne. Cette loterie émet 198 séries de 100'000 billets. Chaque ticket coûte 200 euros, mais sont souvent divisés en dixièmes de billet (pour 20 euros, on peut remporte 10% du lot).

Depuis 17 ans, La Bañeza FC jouait le même numéro: le 79'432. Cette année, des centaines de dixièmes de tickets aux habitants de la ville, principalement via le club de football. Et, miracle de Noël, c'est le numéro 79'432 qui a été tiré, récompensant de nombreux habitants de La Bañeza. Les 117 tickets gagnants vendus dans ce même village permettront aux habitants d'empocher une belle partie du pactole, soit 468 millions d'euros.

Du côté du club de football, on s'emballe un peu et s'écrie déjà: «Il faut signer Mbappé!». Pour l'instant, l'argent permettra surtout de réparer les dégâts causés par les incendies d'août dernier.