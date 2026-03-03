Le chemin vers la Coupe du monde est compliqué pour la Nati

Même en gagnant tous ses matches de qualification, ce qui ne sera déjà pas simple, la Nati féminine pourrait devoir passer par un barrage intercontinental pour se qualifier pour la Coupe du monde 2027. Le chemin, qui débute ce mardi à Lausanne, s'annonce compliqué.

L'équipe de Suisse féminine a choisi Lausanne comme première étape sur le chemin des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Ce mardi soir, à 19h, la Nati défiera l'Irlande du Nord sur le synthétique de la Tuilière en espérant lancer parfaitement sa campagne, laquelle s'annonce longue et riche en obstacles.

Reléguée en Ligue des Nations B l'an dernier, la Suisse ne peut en effet pas se qualfiier directement pour le tournoi, qui aura lieu au Brésil à l'été 2027. Ce privilège est réservé aux nations du groupe A. Quatre billets seront déjà attribués ainsi, l'Europe en ayant sept au total.

Les tickets restants seront distribués via des barrages, qui auront lieu à l'automne 2026. La Suisse doit terminer en tête de son groupe de quatre (Irlande du Nord, Malte et Turquie) afin d'avoir un premier tour abordable face à une équipe ayant terminé deuxième ou troisième en ligue B. Sinon, le premier tour de barrage se fera face à une équipe de ligue A ou un vainqueur de ligue B, ce qui serait déjà plus compliqué.

L'Espagne ou l'Angleterre en barrages à coup sûr

Mais ce n'est pas tout: après ce premier barrage aura lieu un deuxième barrage et là pourrait arriver un gros morceau avec un peu de malchance au tirage au sort. L'Angleterre et l'Espagne, les finalistes du dernier Euro, ont en effet été placées dans le même groupe en ligue A, ce qui signifie que l'une des deux passera par les barrages à coup sûr. Si la Nati devait être tirée face à l'une de ces deux nations au deuxième tour, le ticket pour le Brésil s'envolerait quasiment à coup sûr. Mais il existe des équipes de ligue A plus abordables. Tout dépendra du tirage.

Le chemin de croix n'est cependant pas terminé: les barrages offriront sept tickets... mais il y aura huit vainqueurs. Le vainqueur des barrages le moins bien classé au ranking de la Ligue des Nations (il est possible que ce soit la Suisse, en tant que pensionnaire de ligue B) ne sera ainsi pas qualifié directement mais devra disputer un barrage intercontinental en février 2027, face à un adversaire issu d’une autre confédération!

En clair? Rien ne sera simple et chaque match comptera. Dès ce mardi face à l'Irlande du Nord à Lausanne.



