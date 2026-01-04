Zeki Amdouni: «Ces dernières années m'ont rendu plus fort»

Zeki Amdouni est sur le chemin du retour après sa déchirure des ligaments croisés. L'attaquant genevois révèle notamment à Blick qui a été l'un des premiers à se manifester après sa grave blessure.

Stefan Kreis

Pour l'attaquant genevois de la Nati Zeki Amdouni (25 ans), l'année qui vient de s'écouler a été riche en émotions. Au printemps, il est sur le terrain avec Benfica en Champions League contre le grand FC Barcelone avant de se déchire le ligament croisé en été. Cinq mois après le choc, l'attaquant de la Nati aborde la nouvelle année avec confiance et évoque dans cet interview ses rêves de Coupe du monde, ses modèles et sa famille.

Sur votre photo de profil Whatsapp, vous montrez votre fameuse célébration de l'archer. Quand nous reverrons-vous la faire?

Zeki Amdouni: Pour l'instant, je suis à environ 70% de mes capacités physiques. Je m'entraîne de plus en plus intensément chaque jour. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de complications et les échanges avec les physios sont excellents. J'ai bon espoir de pouvoir bientôt reprendre l'entraînement avec l'équipe et de jouer pour Burnley. Cela fait maintenant un peu plus de cinq mois que je suis sur la touche. Et je compte les jours jusqu'à ce que je puisse enfin rejouer.

Comment vos coéquipiers de l'équipe nationale ont-ils réagi à votre rupture des ligaments croisés?

Ils m'ont tous écrit pour me souhaiter bonne chance et un bon rétablissement. C'est un beau signe de la cohésion que nous avons au sein de l'équipe.

Est-ce que vous vous inspirez d'Alvyn Sanches? Il est revenu après la même blessure, comme si rien ne s'était passé.

C'est un plaisir de le voir revenir sur la pelouse. Nous avons eu des contacts réguliers pendant notre blessure. Quand j'avais mal, je lui demandais ce que cela pouvait être et s'il avait ressenti la même chose. Cela m'a fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler et qui comprenait par où je passais.

Jusqu'à votre blessure, vous faisiez partie intégrante de l'équipe nationale. Serez-vous présent à la Coupe du monde?

C'est l'objectif. Si j'espère pouvoir rejouer dans quelques semaines, j'aurais encore suffisamment de possibilités de me montrer pour la Coupe du monde.

Murat Yakin vous apprécie beaucoup. Sous sa direction, vous avez déjà disputé 27 matches internationaux et marqué 11 buts. Qu'est-ce qui le caractérise en tant qu'entraîneur?

Il est au top. Sur le plan professionnel et humain. Il a été l'un des premiers à me contacter après ma blessure. Je ne connais aucun autre sélectionneur, j'ai fait mes débuts avec lui. Il me comprend, il m'écoute. Et il a du succès. La qualification pour la Coupe du monde s'est déroulée presque parfaitement, nous avons marqué beaucoup de buts et n'en avons presque pas encaissé.

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern, est également un de vos fans. Il voulait d'abord vous faire venir à Anderlecht, puis vous a attiré à Burnley en été 2023. Quel genre de personne est le Belge?

C'était un grand joueur et maintenant c'est un grand entraîneur. Il est très proche de ses joueurs et très soucieux des détails. Le football qu'il pratique au Bayern, il l'a aussi proposé à Burnley. Et c'est ainsi qu'il a accédé à la Premier League.

Vous avez joué dans la meilleure ligue du monde alors que vous n'avez jamais fait partie d'une académie. Aurait-il été possible de faire encore mieux si, à l'époque, vous aviez pu rester à Servette à 13 ans?

C'est difficile à dire, j'ai dû partir de Servette à l'époque parce que je me suis gravement blessé au pied. Ensuite, j'ai joué à Carouge en 1re ligue et à Stade-Lausanne-Ouchy. Avant d'arriver à Lausanne à 21 ans, je ne savais rien du fitness, de la musculation, des physios professionnels. Le football est devenu très stéréotypé, très physique. Ces dernières années m'ont changé, m'ont rendu plus fort. Les infrastructures dont nous disposons ici à Burnley, par exemple, sont au top.

Actuellement, le club se trouve en position de relégable. Que faut-il pour remonter au classement?

Quand tu joues contre la relégation, tout tourne souvent contre toi. Tu touches le poteau, les autres marquent le but. Nous devons mettre le momentum de notre côté. Nous avons suffisamment de qualité pour rester en Premier league. Notre entraîneur Scott Parker est lui aussi au top, il est suivi par tous les joueurs. L'important, c'est que nous soyons forts mentalement.

Avez-vous un préparateur mental?

Non, mais je connais beaucoup de joueurs qui en ont un. C'est une bonne chose, également pour ce qui se passe en dehors du terrain. Peut-être que j'aurai recours à de l'aide plus tard, mais pour l'instant je n'en ai pas besoin.

Qui vous aide en cette période compliquée?

Ma famille. Et le club. Dernièrement, à l'initiative du club, j'ai pu passer une semaine à Dubaï avec ma mère, ma sœur, un copain et un physio pour m'aérer un peu la tête. Cela m'a fait un bien fou sur le plan mental. Je suis également allé en Suisse de temps en temps pour rendre visite à des copains et à la famille.

Au début des qualifications pour la Coupe du monde contre le Kosovo, vous étiez sur place dans le stade à Bâle. Avez-vous été surpris lorsque vos coéquipiers ont brandi leur maillot avant le coup d'envoi?

Ce geste m'a profondément touché. Et c'est une motivation pour revenir le plus vite possible dans l'équipe et marquer pour la Suisse.

Qu'est-ce qui se cache derrière votre célébration de l'arc et des flèches?

C'est un truc entre un pote et moi. Le rappeur français Jul parle d'une flèche dans une chanson, c'est pourquoi j'ai dit à mon ami que je voulais célébrer ainsi. Je voulais faire quelque chose que personne d'autre ne fait.

Quelle a été votre célébration la plus importante jusqu'à présent?

Celle qui a suivi mon but en Champions League avec Benfica contre Monaco. C'est le but qui nous a permis de nous qualifier pour le tour suivant.

Lionel Messi est votre grand modèle. Pourquoi?

Parce qu'il fait des choses incroyables avec le ballon. Quand j'étais enfant, j'étais encore de Cristiano Ronaldo. Pour sa coiffure, pour ses chaussures, pour son style. Mais quand j'ai vraiment compris le football, à 13 ans, il n'y avait plus qu'un seul joueur pour moi: Lionel Messi.

Le rencontrerez-vous à la Coupe du monde 2026?

Ce serait un rêve.



