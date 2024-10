Kylian Mbappé a eu une mauvaise surprise en lisant les journaux ce lundi après-midi. Photo: IMAGO/Shutterstock

AFP Agence France-Presse

«FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard», s'est insurgé le joueur du Real Madrid sur le réseau social X, établissant un lien entre cet article et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le litige financier qui l'oppose au Paris SG.

L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes.

Le viol aurait été commis jeudi soir

Jeudi soir, Mbappé se trouvait avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, dans la capitale suédoise, avant de se rendre au club «V» où ils ont rencontré d'autres personnes, affirme Aftonbladet. Le viol aurait été commis jeudi soir «dans le centre de Stockholm», selon une plainte qu'Aftonbladet affirme avoir consultée.

«La police s'est saisie de la plainte samedi après que la femme s'est fait soigner», ajoute le journal, qui ne dit pas qui est soupçonné dans cette affaire. «Une enquête est en cours sur un crime qui a été signalé le 10 octobre dans le centre de Stockholm», a indiqué de son côté à l'AFP la procureure chargée de l'affaire sans donner plus de détails.

Egalement contactée par l'AFP, la police de Stockholm n'a souhaité «ni confirmer ni infirmer» ces informations.

«En général, si nous avons reçu une plainte et décidé de mener des interrogatoires et que nous le faisons savoir (au public), il se peut que les personnes impliquées dans l'affaire prennent des mesures qui retardent et compliquent l'enquête», a expliqué Carina Skagerlind, porte-parole.

Selon des photos publiées par Aftonbladet, la police était lundi devant l'hôtel où séjournait Mbappé et son entourage. Devant l'ampleur que commence à prendre cette affaire sur les réseaux sociaux en France, l'entourage du joueur a tenu à fermement réagir.

L'entourage du joueur promet des poursuites

«Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du médias suédois Aftonbladet», explique-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP. «Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable.»

«Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée», prévient-il encore.

Indirectement mis en cause par le joueur dans son tweet, le Paris SG préfère «l'ignorer et garder sa classe et sa dignité», a confié à l'AFP une source proche du club.