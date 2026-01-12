Ancien président de l'AC Ajaccio et figure du football français, Alain Orsoni a été abattu lundi pendant les obsèques de sa mère.

AFP Agence France-Presse

L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien-président du club de football d'Ajaccio, a été abattu lundi dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, lors des obsèques de sa mère, a-t-on appris d'une source proche de l'enquête. Le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe confirme les faits à l'AFP. Il a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée, confiée à la police et la gendarmerie en co-saisine. Il se rend sur place.

Les faits se sont produits autour de 16h30, il est décédé sur place, a ajouté une autre source proche de l'enquête évoquant la piste d'un sniper. Agé de 71 ans, ce militant nationaliste de la première heure avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. Son frère Guy avait été assassiné en 1983, prénom qu'il avait donné ensuite à son fils, figure du banditisme corse.

Après des études à Paris, il était devenu l'un des chefs du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) avant de fonder le Mouvement pour l'autodétermination (MPA), qualifié plus tard par ses adversaires de «Mouvement pour les affaires».

Il s'était établi en Floride et au Nicaragua

Réputé pour son sens politique et son sang froid, Alain Orsoni avait quitté la Corse en 1996, en pleine guerre fratricide au sein de la mouvance nationaliste. Il a vécu durant 13 ans en Floride puis au Nicaragua, où il avait des activités dans le secteur des jeux, et en Espagne.

Peu après son retour d'exil, un projet d'assassinat le visant fut déjoué par la police durant l'été 2008. Il avait au même moment succédé à la présidence du club de foot de l'Athletic Club Ajaccio (ACA) à son ami Michel Moretti, un ancien nationaliste qui venait de décéder. En 2012, après l'assassinat de plusieurs notables ajacciens et proches de l'ACA, comme l'ancien bâtonnier Antoine Sollacaro et le président de la chambre de commerce Jacques Nacer, Alain Orsoni avait dénoncé une «cabale médiatique» contre lui.