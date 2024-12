Un supporter du Havre a fauté. A 6 ans! Photo: AFP

Blick Sport

Interdit de stade! Un enfant de 6 ans ne pourra pas se rendre au stade Océane durant les prochains mois, vu qu'il a écopé d'une très formelle et officielle «interdiction commerciale de stade», tout comme son accompagnateur, qui achète et détient les billets d'entrée. Le quotidien «L'Equipe» a révélé cette étonnante information.

Les parents du fautif ont été reçus par le club et ont été notifiés par courrier de la décision, qu'ils n'ont pas contestée, précise le journal. Le tort de l'enfant: avoir lancé des gobelets en carton vides et des boulettes de papier, vraisemblablement envoyés en direction d'un ami. «Ils ont atterri au bord du terrain, au-delà des panneaux publicitaires mais pas sur l'aire de jeu, et n'ont touché personne», détaille «L'Equipe».

La suspension couvre les réceptions d'Angers, dimanche dernier, ainsi que de Strasbourg (en décembre) et de Lens (en janvier).

«C'est un peu désolant mais on est obligés d'agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir», explique le club doyen du football français.