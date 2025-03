Pierluigi Tami démine la polémique autour d'Ardon Jashari

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On est aux Mondiaux de ski à Saalbach ou au sud du Portugal?» Ce journaliste alémanique espérait sortir sa lourde veste d'hiver seulement en arrivant à Belfast vendredi, mais c'est bien en Algarve qu'il a dû la revêtir, ce lundi après-midi. La pluie n'arrête pas de tomber, le vent souffle et les conditions n'ont rien d'agréable, même lorsqu'on vient pour travailler. «Mais quand on sera sur le terrain mardi, on aura le sourire», promet Pierluigi Tami. Le directeur des équipes nationales aura d'autres occasions pour partir en vacances et ces quatre jours à Faro doivent être l'occasion pour la Nati de franchir un palier sur la route des qualifications à la Coupe du monde 2026. «Elles débutent ici», assure le Tessinois.

Si ce stage de quatre jours et les deux matches amicaux face à l'Irlande du Nord et au Luxembourg représentent une belle occasion de tester de nouveaux joueurs, Pierluigi Tami insiste également sur la nécessité de créer un esprit d'équipe. «On va vivre ensemble, s'entraîner ensemble... Pour plusieurs joueurs, ce sera la première fois qu'ils se rencontrent. Ils doivent apprendre à se connaître.»

Ardon Jashari n'est pas là

Mais il y a une ombre au tableau, en plus des nuages menaçants dans le ciel de l'Algarve en ce début de semaine: le forfait étrange d'Ardon Jashari, lequel est resté à Bruges pour soigner une inflammation, selon les explications de Murat Yakin jeudi, mais a brillé avec son club ce week-end, avec un but et une passe décisive. Qu'en est-il vraiment?

Disons-le clairement: l'indulgence pourrait être de mise avec un autre joueur, et l'absence de Granit Xhaka, par exemple, n'ouvre la porte à aucune polémique. Le capitaine de l'équipe nationale est resté auprès de son épouse, laquelle a accouché lundi, et s'il y a une chose qu'il est impossible de reprocher au Bâlois, c'est bien son implication pour la Nati. Le recordman des sélections ne s'est jamais ménagé et il a bien mérité cette exception, qui ne fait pas l'ombre d'un pli. Mais Ardon Jashari n'a de loin pas le même historique et, surtout, il est déjà passé par la case «polémique» malgré son jeune âge.

En 2023, il refuse de retourner en M21

Personne dans l'entourage de l'équipe nationale n'a en effet oublié ce jour de novembre 2023, lorsqu'il avait refusé de rejoindre les M21. Le joueur du FC Lucerne estimait mériter les A, lui qui avait participé à la Coupe du monde au Qatar un an plus tôt, mais Murat Yakin lui a demandé de redescendre temporairement d'un échelon, ce qu'il n'avait pas accepté. Son entourage avait alors promis des révélations fracassantes, qui ne sont évidemment jamais venues. Depuis, du temps a passé, le joueur brille en club, tant avec Lucerne qu'avec Bruges, et son immense potentiel en font un candidat très crédible pour un poste de titulaire avec la Nati à très court terme. Mieux: il peut légitimement revendiquer le statut de successeur de Granit Xhaka. Encore faut-il qu'il en ait envie...

Ardon Jashari était en pleine forme ce week-end, mais la Nati n'en profitera pas. Photo: IMAGO/Photo News

«Mais il a envie! A chaque fois qu'il vient, il montre sa motivation. Le fait est qu'il joue beaucoup à Bruges, parfois avec des injections. Il a besoin de se régénérer. Murat Yakin a parlé avec lui récemment et m'a assuré que le dialogue avait été très positif. Ardon a envie de s'impliquer pour la Nati, il n'y a aucun doute», a déminé Pierluigi Tami, qui sait que le sujet est sensible. Chaque supporter et chaque dirigeant de l'équipe nationale aimerait que la Nati soit au-dessus de tout, mais la santé joue aussi un rôle clé dans ces décisions complexes, assure Pierluigi Tami. «Ardon est un joueur important pour l'avenir de la Nati. Oui, il peut être le successeur de Granit Xhaka. On ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque avec sa santé. Pour ce stage au Portugal, Murat veut voir des joueurs à 100% fit, sans aucun problème, pour pouvoir bien travailler.»

Une question d'image, aussi

Mais tout de même: jouer pour la Nati, ce n'est pas juste porter un maillot et récupérer quelques ballons, c'est incarner une identité, défendre un blason qui a une histoire, représenter le peuple suisse. Alors que la Suisse a perdu deux joueurs énormément aimés du grand public, à savoir Yann Sommer et Xherdan Shaqiri, n'est-il pas un peu triste que le potentiel leader des dix prochaines années soit un jeune homme qui ne démontre a priori pas une énorme envie de venir défendre le drapeau suisse pour deux matches de préparation? Vu que ce rassemblement sert aussi de stage de cohésion, n'aurait-il pas été mieux là, même avec une petite inflammation? Pierluigi Tami répond là aussi clairement: «Mais de nouveau, ce n'est pas une question d'envie. Quand il est là, il se sent bien avec les joueurs.»

Un peu de pression de la part de Bruges?

On insiste: Murat Yakin a annoncé jeudi qu'il ne serait pas là et Ardon Jashari a joué 88 minutes dimanche en club. Cela ne gêne-t-il pas le directeur des équipes nationales? Le mot «pression» est alors lâché. «Quand on appelle Alvyn Sanches, le Lausanne-Sport est très content qu'il soit là. Il faut que vous compreniez que les clubs étrangers ne pensent pas tous comme ça. Des fois ils exercent une pression correcte. Des fois une pression qui va juste au-delà de la limite...» Pierluigi Tami parle-t-il explicitement de Bruges? «Non. Je parle en général. Je peux comprendre que les clubs fassent une certaine pression, ce n'est pas nouveau. Sur de jeunes joueurs, cette pression peut avoir une influence.» Comme dans ce cas précis? «Non, je parle de nouveau en général.»

Sera-t-il là en juin, après une saison harassante?

Le message est passé, même entre les lignes, et la polémique peut s'arrêter là, tout a été dit. La conclusion de Pierluigi Tami dit elle aussi tout. «On ne peut pas se permettre de le perdre», lâche le Tessinois, très lucide et très sincère. En juin, la Nati s'envolera pour deux matches aux Etats-Unis, alors que la saison des clubs viendra de se terminer. Bruges demandera-t-il un peu de repos pour son milieu de terrain, afin qu'il soit en forme pour la reprise de la préparation, lui qui aura joué plus de 50 matches cette saison? On n'en est pas encore là, mais il serait tout de même appréciable que l'aventure d'Ardon Jashari en équipe de Suisse démarre enfin, vu qu'il en a visiblement tellement envie.