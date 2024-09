Le Bayern cartonne et reste invaincu!

Le Bayern cartonne et reste invaincu!

ATS Agence télégraphique suisse

Michael Olise s'est fait l'auteur d'un grand match Photo: Anna Szilagyi

Le Bayern a écrasé le Werder Brême 5-0 et reste invaincu en Bundesliga. Le Bayern avait marqué 15 buts lors de ses deux derniers matches (6-1 à Kiel, 9-2 contre le Dinamo Zagreb). Les Bavarois en ont ajouté cinq de plus pour le début de l'Oktoberfest. Michael Olisea rendu une copie presque parfaite. Le Français de 22 ans, arrivé cet été en provenance de Crystal Palace, a été directement impliqué dans quatre des cinq buts. Il en a inscrit deux et a délivré deux assists.

Michael Olise s'est fait l'auteur d'un grand match Photo: Anna Szilagyi

Derrière le Bayern on retrouve pour l'instant Freiburg qui est allé s'imposer 3-0 à Heidenheim. A noter l'entrée à quelques minutes de la fin du jeune Genevois Johan Manzambi, 18 ans, qui a fait à cette occasion ses débuts en Bundesliga.