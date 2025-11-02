Paul Scholes réduit son temps de travail. Il souhaite ainsi préserver la routine dans la vie de son fils autiste. Il en a parlé dans un podcast.

Le football a toujours occupé une place centrale dans la vie de la légende anglaise Paul Scholes (50 ans). L’ancien milieu de terrain n’a connu qu’un seul club: Manchester United, avec lequel il a remporté notamment onze titres de champion et deux Champions League. Même après avoir raccroché les crampons, il était resté fidèle au ballon rond, en tant qu’expert à la télévision.

Mais aujourd’hui, Paul Scholes a choisi de se retirer des plateaux. La raison: son fils Aiden (20 ans). Dès l’enfance, ce dernier a été diagnostiqué atteint d’une forme sévère d’autisme. Longtemps discret à ce sujet, Paul Scholes a accepté d’en parler pour la première fois dans Stick to Football, le podcast de son ancien coéquipier Gary Neville. Il y livre un témoignage rare et émouvant sur son quotidien de père.

Aiden ne parle pas et a besoin de repères fixes pour se sentir en sécurité. «Mais je suis convaincu qu’il comprend bien plus qu’on ne l’imagine, explique Paul Scholes. Il émet des sons, et seules les personnes très proches de lui savent ce qu’il veut dire.» L’ancien joueur partage la garde de son fils avec son ex-épouse, Claire Froggatt, dont il s’est séparé en 2020 après 27 ans de vie commune. Ensemble, ils ont deux autres enfants.

Une routine fragile

«Trois nuits par semaine, il est chez moi, trois chez Claire, et le vendredi, il dort chez sa grand-mère», raconte Paul Scholes. Une organisation qui s’est heurtée à son emploi du temps de consultant télé. Il s’en est rendu compte la saison dernière, lorsqu’il travaillait sur les matchs d’Europa League – le jeudi soir, précisément le jour où Aiden devait être avec lui.

Ce simple décalage a suffi à bouleverser son fils. «Il s’est agité, a mordu, griffé… Il a immédiatement compris que son rythme n’était plus respecté, confie Paul Scholes. C’est à ce moment-là que j’ai su que je devais arrêter.»

Depuis, l’ancien international a adapté sa vie à celle d’Aiden. Le mardi, ils vont nager ensemble – une activité que son fils adore. «En rentrant, on s’arrête pour une pizza», sourit Paul Scholes. Le jeudi, ils sortent dîner, et le dimanche, ils vont acheter du chocolat au supermarché. «Il ne sait pas quel jour on est, mais il le devine grâce à ce que nous faisons.»

Un père admiré

Pour préserver cet équilibre, l'ancienne star des Three Lions n’accepte désormais que des projets compatibles avec la routine d’Aiden. Une preuve supplémentaire de son dévouement, salué par sa fille Alicia. Sur Instagram, elle lui rend hommage: «Je ne connais personne qui déteste autant parler de lui que toi. J’imagine combien il a été difficile d’évoquer Aiden et la réalité d’une situation aussi compliquée.»

Elle poursuit: «Quand j’étais petite, tu étais toujours là, malgré les sacrifices et les heures de travail. Et pourtant, chaque matin, tu me conduisais à l’école.» Avant de conclure avec fierté: «Tu es le meilleur modèle que je puisse avoir.»

Alicia juge l’épisode du podcast «formidable» et écrit encore: «Si Aiden pouvait te le dire lui-même, il dirait que tu es vraiment le meilleur père du monde. Nous t’aimons des millions de fois.»