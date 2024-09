Jules Koundé, au-delà du football

Blick Sport

Les fans de football connaissent bien Jules Koundé, par ses performances sur le terrain. L'ancien junior de Bordeaux a explosé sous le maillot du FC Séville entre 2019 et 2022, ce qui lui a permis de signer dans la foulée à Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Titulaire incontesté dans la défense blaugrana et en équipe de France, le Français n'est plus à présenter pour les suiveurs du ballon rond.

Par contre, depuis quelques mois, Jules Koundé se fait également découvrir du grand public. En particulier par ses prestations hors du terrain. Engagé, le défenseur n'hésite jamais à partager son point de vue sur plusieurs thématiques chaudes. Également fan de mode, Koundé fait à nouveau parler de lui dernièrement grâce à sa collaboration avec la prestigieuse marque Jacquemus. Mais pourquoi ce footballeur fait-il autant parler de lui?

1 Pour les droits des footballeurs

Déjà, car Jules Koundé parle. Interrogé en novembre 2023 sur le nombre de matches durant une saison, le Français s'est insurgé. «Je pense que l'on va vers un rythme qui est de plus en plus dangereux. On voit qu'il y a de plus en plus de blessures graves», avait-il confié sur le plateau de Clique il y a un.

Dernièrement et à la suite de la prise de parole de Rodri, le joueur de Barcelone a aussi dit qu'une grève pourrait être envisagée. «C’est le seul moyen qu’on aura pour être entendus», a-t-il déclaré la semaine dernière avant la rencontre entre Monaco et son Barça. «Ça fait trois ou quatre ans qu’on le dit et personne ne nous écoute, nous les joueurs, qui sommes les premiers acteurs», a-t-il ajouté.

2 Barrage à l'extrême-droite

Ses interventions ne se cantonnent toutefois pas au monde du football. Alors que la France a vécu cet été une période trouble en politique et des élections législatives, Jules Koundé et la sélection de Didier Deschamps étaient engagés à l'Euro en Allemagne. À chaque conférence de presse ou presque, les joueurs étaient interrogés sur ces questions sociales.

Certains ont préféré botter en touche. Mais pas Jules Koundé. Au lendemain du premier tour, dominé par le Rassemblement National, l'arrière de Barcelone a pris la parole en conférence de presse. Et il a appelé à «faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement National». Un joueur qui, décidément, n'a pas de problème à donner son avis: «J'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, nos valeurs de vivre ensemble, de respect et qui souhaite diviser les Français.»

3 Icône de mode

Jules Koundé n'est pourtant pas quelqu'un qui se limite à ses prises de position. Il assume jusqu'au bout ce qu'il fait, surtout dans le domaine de la mode. Juste avant l'Euro 2024, le Français s'était présenté à Clairefontaine, le lieu de rassemblement de l'équipe de France, avec des santiags à talons. Forcément, dans le monde assez peu ouvert aux questions LGBTQI+ qu'est le football, Jules Koundé s'est fait railler par certains internautes.

Loin d'être déstabilisé par les commentaires, le joueur de l'équipe de France est apparu, lors du dernier rassemblement début septembre, en jupe à Clairefontaine. Ce n'est pas pour rien que le magazine GQ a parlé de lui comme du «nouvel empereur de la mode». Et en posant pour la marque Jacquemus juste avant la Fashion Week de Paris, Jules Koundé montre que désormais, son image dépasse celle du footballeur.