Holden Trent est décédé à l'âge de 25 ans. Photo: IMAGO 1/4

Lino Dieterle et BliKI

Une nouvelle tragique secoue le football américain: Holden Trent, engagé depuis 2023 comme gardien de but par Philadelphia Union, en MLS, est décédé samedi à l'âge de 25 ans.

«Nous sommes dévastés par le décès déchirant de Holden Trent», écrit le club dans son communiqué. «C'était un joueur merveilleux et un combattant acharné, mais c'était surtout un fils, un frère, un fiancé et un coéquipier dévoué qui rendait les gens meilleurs autour de lui».

Aucun détail n'est connu sur les circonstances exactes du décès de Holden Trent. Par respect pour la vie privée de la famille, ils ne seront pas non plus divulgués, explique le club. Selon la plateforme Yahoo-Sport, le jeune homme avait été admis jeudi dernier dans une unité de soins intensifs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Parti dans l'intimité de la famille

Dans un post émouvant sur Instagram, la famille de Holden Trent s'est également exprimée sur sa mort tragique. «Nous aimerions remercier tout le monde pour vos pensées et vos prières en ces moments difficiles. Holden est décédé cet après-midi entouré de sa famille et de ses amis. Notre famille est profondément touchée de voir et de ressentir l'amour que vous portez tous à Holden».

Holden Trent avait été transféré en 2023 de l'université de High Point au club de MLS de Philadelphie. Il n'a cependant jamais joué, et a généralement évolué pour la deuxième équipe en MLS Next Pro. Malgré le décès tragique du gardien, son équipe a disputé un match de play-off ce week-end et l'a remporté contre Crown Legacy par 5-4 aux tirs au but. «Pour Holden», l'équipe a rendu hommage à son collègue décédé lors de la photo d'équipe avant le coup d'envoi, en brandissant son maillot.