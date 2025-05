1/6 Joshua Kimmich, Harry Kane, Serge Gnabry et Eric Dier font une fête bien arrosée après le titre de champion. Photo: Instagram

Pour la 34e fois – et sans même avoir transpiré sur une pelouse –, le Bayern Munich remet la main sur le titre de Bundesliga. Merci qui? Merci Leverkusen, qui a eu la bonne idée de faire match nul à Freiburg. Résultat: les Bavarois, privés de leur couronne habituelle l’an dernier, n’ont eu qu’à lever leur verre... depuis un restaurant de luxe à Munich.

Dans le très chic «Käfer», Harry Kane, Eric Dier, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Vincent Kompany et une poignée de membres du staff se sont confortablement installés pour mater le match. Pas de crampons, pas de stress, juste des fauteuils moelleux et des coupes de champagne. Une fois le titre validé, d’autres joueurs ont débarqué pour fêter ça dans la joie, la mousse et les décibels.

Parmi les plus euphoriques, un certain Harry Kane, qui tient enfin son premier titre. Oui, Harry Kane, ce grand romantique du football anglais qui courait après un trophée comme un collégien après le bus. Sur Instagram, il a crié «We are the Champions» avec ses copains, a chanté Sweet Caroline avec Joshua Kimmich et a fini trempé de champagne, tout sourire, une bière à la main.

Même la presse britannique s’est emballée: «Cela devrait faire taire tous ces idiots qui disaient qu’il n’avait jamais rien gagné», a écrit le Telegraph, visiblement soulagé que Harry Kane n’ait plus à échanger ses records de buts contre des regrets éternels.

Pendant ce temps, Manuel Neuer a fêté son douzième titre… avec une poêle. Le gardien a posté une photo de lui en train de brandir fièrement un risotto aux asperges. Moins champagne, plus cuisine étoilée. On fête comme on peut quand on est déjà repu de trophées.

Dans la nuit bavaroise, c’est un autre vétéran du Bayern qui a attiré l’attention. Thomas Müller, qui vit ses dernières semaines au club, a posté sur Instagram un hommage… disons, sobre. Une photo noire. Légendée simplement: «Champion d'Allemagne de football». Tout est dans la suggestion. L’ambiance? Le blackout? Le symbole d’un départ? Ou juste un téléphone dans une poche mal fermée? Son coéquipier Konrad Laimer, visiblement d’humeur taquine (ou également bien hydraté), commente: «Superbe photo». Tout est dit.

Il faut dire que la fête improvisée dans le restaurant Käfer n’était pas vraiment le plan A. À l’origine, les Bavarois avaient prévu de sceller le titre à Leipzig, puis de filer à Ibiza en jet privé pour le célébrer comme il se doit, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. Mais le directeur sportif Max Eberl a mis le holà avant même le match, en annulant l’escapade. Et sur le terrain, Leipzig a plombé le scénario parfait en empêchant le Bayern de s'imposer.

Finalement, c’est donc sur les banquettes d’un restaurant chic et avec une playlist karaoké que le Bayern a trouvé son bonheur. Loin des plages d’Ibiza, mais suffisamment haut en altitude (champagne aidant) pour fêter cette 34e Meisterschale.