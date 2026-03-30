Grosse confusion lors du match Etats-Unis - Belgique

Des maillots trop similaires ont perturbé la rencontre entre les États-Unis et la Belgique (2-5). Joueurs comme spectateurs ont peiné à distinguer les équipes sur le terrain.

Janelle Rieder

Samedi dernier, les États-Unis ont affronté la Belgique en match de préparation pour la Coupe du monde (2-5). Les Américains étaient vêtus d'un maillot blanc à rayures rouges en hommage au drapeau de leur pays. Problème, les Belges jouaient, eux, avec une tunique bleu ciel et rose, en référence à René Magritte et au courant artistique du surréalisme.

Des maillots à première vue distinguables et de couleurs différentes en dehors du terrain. Mais durant la rencontre, les teintes claires présentes sur chacun des maillots ont rendu le match compliqué pour les spectateurs, téléspectateurs et même les joueurs présents sur la pelouse. «Parfois, il fallait regarder à deux fois, surtout si on voulait jouer vite. J’aurais préféré des couleurs plus distinctes», déclarait le Belge Jérémy Doku après la rencontre.

La FIFA encourage les troisièmes maillots

L'Américain Christian Pulisic s’est également exprimé sur le sujet: «Souvent, quand on reçoit le ballon et qu’on lève les yeux, on n’arrive pas vraiment à se concentrer sur quelque chose. On se base uniquement sur la couleur du maillot. Quand les couleurs sont très similaires, c’est compliqué». Les téléspectateurs n’ont pas hésité non plus à faire part de leur difficulté à visionner la rencontre.

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Cette erreur aurait apparemment pu être évitée, selon «Het Laatste Nieuws». La FIFA ayant refusé aux Belges de porter leur maillot domicile à cause de la ressemblance avec celui des États-Unis, elle a donc proposé aux Américains de jouer avec leur maillot domicile, lui tout noir, afin de ne pas créer de confusion. La formation de Mauricio Pochettino n'a toutefois pas accepté cette proposition.

Depuis 2022, la FIFA encourage les sélections à ajouter une troisième tunique à leur collection et cet épisode vient conforter l'association dans sa démarche. Dans l'optique de la Coupe du monde 2026, quatre équipes seulement ont pour l'heure présenté un troisième maillot: le Mexique, la Norvège, le Canada et l'Équateur.