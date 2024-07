Il a vécu des célébrations en slip et une présentation avec un masque de lion

Daniel Leu

C'est fini! Lundi, quatre jours après son 40e anniversaire, Gökhan Inler a annoncé officiellement la fin de sa carrière de joueur. Sur Instagram, il a écrit: «Aujourd'hui, mon aventure de footballeur prend fin. Un long voyage dont j'avais rêvé depuis mon enfance. Quelque chose de nouveau commence maintenant, mais je ferai preuve de la même passion que toujours.»

Par «quelque chose de nouveau», le natif d'Olten entend son emploi à Udine. Il y travaille dès à présent en tant que directeur technique. Mais avant qu'il n'y laisse aussi ses traces, revenons en dix images sur sa brillante carrière de joueur.

Le tout jeune Inler

2004: Bienvenue en Super League.

Tous les débuts sont difficiles. Lorsque Gökhan Inler rejoint le FC Aarau en 2004, à l'âge de 20 ans, il doit d'abord s'asseoir sur le banc de touche. Puis, le 20 mars 2005, il fait ses débuts en Super League contre GC lors de la défaite 2-3.

Une jolie coiffure

2007: Il est champion pour la deuxième fois avec le FC Zurich.

Une image délicieuse: Inler uniquement vêtu de tongs, d'un slip et d'un trophée en guise de coiffe. La photo est prise dans les vestiaires, alors que le FC Zurich vient de remporter le titre de champion pour la deuxième fois consécutive en 2007.

Cette photo s'est retournée contre lui

2008: Avalé par les Luxembourgeois.

Certes, l'idée de cette photo n'est pas venue d'Inler, mais de nous, à Blick. Avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre le Luxembourg, il pose avec quelques «Luxemburgerli» pour le photographe de Blick. Dommage que la Nati s'effondre ensuite contre les Luxembourgeois (1-2) et devienne la risée de tous.

Le Suisse le plus cher

2011: Qui suis-je?

En 2011, Inler est transféré de l'Udinese au Napoli pour 24 millions de francs – et devient ainsi le footballeur suisse le plus cher de l'histoire. Sa présentation dans le sud de l'Italie est également spéciale, car Inler entre en conférence de presse avec un masque de lion.

Publicité

Coppa Svizzera

2012: Blerim Dzemaili (à g.) et Gökhan Inler remportent la Coppa Italia.

Avec le Napoli, Inler remporte trois coupes: deux fois la Coppa Italia (2012 et 2014) et une fois la Supercoppa Italiana (2014).

Inler contre Messi

2014: Inler devance Messi.

Au cours de sa longue carrière, Inler rencontre de nombreuses superstars. C'est le cas par exemple de Lionel Messi, qu'il affronte en huitième de finale de la Coupe du monde 2014. A l'époque, les Argentins l'emportent 1-0 après les prolongations.

Champion d'Angleterre!

2016: Champion d'Angleterre avec Leicester.

En 2015/16, Inler ne joue que cinq matches de championnat, mais à la fin de la saison, il participe au miracle de Leicester et devient le tout premier Suisse à remporter le titre de champion d'Angleterre.

Adieu à la Nati

2015: Dernière apparition sous le maillot de la Nati.

Le 17 novembre 2015, la carrière d'Inler en équipe nationale prend fin avec son 89e match international. Lors de la victoire 2-1 à Vienne, il est remplacé à la 60e minute.

Publicité

Les sept glorieux

2008: Le bilan d'Inler en équipe nationale: 89 matches, 7 buts.

7 buts, 7 passes décisives, 7 cartons jaunes et 7145 minutes de jeu: Tel est le bilan de Gökhan Inler en équipe nationale. Entre 2011 et la fin de son activité internationale en 2015, il est également capitaine.

Des adieux en douceur

2023: La saison dernière, Inler n'a plus utilisé par Besiktas.

Lors de la saison 2023/24, Inler est certes encore dans l'équipe de Besiktas, mais il ne joue plus. Il peut tout de même prendre place sur le banc des remplaçants lors de quatre matches et s'échauffer avant les rencontres. Avant cela, il a également fêté des succès en Turquie: champion avec Besiktas en 2017 et Basaksehir en 2020 et promotion avec Adana Demirspor en 2021.