Le Mali tenu en échec par la Zambie à la CAN

ATS Agence télégraphique suisse





L'attaquant malien d'Auxerre Lassine Sinayoko a marqué l'unique but de son équipe (1-0, 61e). Mais faute de concrétiser leurs occasions, les Maliens ont été piégés dans le temps additionnel par les Zambiens, sur un contre bien conclu par une tête victorieuse de Patson Daka (90e+2).

Ce résultat laisse le Maroc seul en tête du groupe A grâce à sa victoire dimanche contre les Comores (2-0) en match d'ouverture. Le Mali du sélectionneur belge Tom Sainfiet, qui se présente comme le principal challenger du Maroc dans le groupe A, n'aura déjà plus le droit à l'erreur contre les Lions de l'Atlas vendredi (21h00).

À noter que le jeune Malien du Lausanne-Sport est resté sur le banc lors de cette première rencontre de la CAN.