Christian Eriksen signe à Wolfsburg
Libre après l'expiration de son contrat avec Manchester United, Christian Eriksen s'est engagé avec Wolfsburg pour une durée de deux ans. Avec 144 matches avec sa sélection (46 buts), Christian Eriksen est le joueur danois le plus capé. Le 12 juin 2021, lors du premier match du Danemark à l'Euro contre la Finlande, il avait fait un arrêt cardiaque à la 43e minute, s'effondrant en plein match.
Attaquant de l'Inter Milan jusqu'à fin 2021, il avait dû mettre un terme à son contrat et quitter l'Italie, car il porte depuis son malaise un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie.
Il avait alors rejoint l'Angleterre et Brentford fin janvier 2022 et était remonté sur les terrains fin février, plus de huit mois après sa crise cardiaque. Il s'était engagé à l'été 2022 avec Manchester United, pour un contrat de trois saisons qui a expiré au 30 juin 2025.
Saint-Gall perd un attaquant
Saint-Gall prête Kevin Csoboth pour un an au club turc de première division Genclerbirligi Ankara. C'est ce qu'a annoncé le club de Suisse orientale.
Il y a un an, Csoboth a quitté l'Ujpest FC, club de première division hongroise, pour rejoindre Saint-Gall, où l'ailier de 25 ans a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en 43 matches. Cette saison, Csoboth, dont le contrat court jusqu'à l'été 2028, n'a disputé qu'un seul match.
Un nouveau succès pour la Suisse M21
Trois jours après son succès en Estonie pour le compte du tour préliminaire de l'Euro M21, la Suisse a cueilli une nouvelle victoire. A Aarau, elle a battu 2-1 l'Albanie en match amical grâce à des réussites du Sédunois Liam Chipperfield (27e) et du Nyonnais Dircssi Ngonzo (81e).
Un attaquant congolais à Lucerne
Le FC Lucerne s’est attaché les services du Congolais Oscar Kabwit. L’attaquant de 20 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le TP Mazembe. Le FC Lucerne aura la possibilité de lever une option d’achat.
Un renfort pour le FC Winterthour
Le FC Winterthour se renforce. Le club zurichois annonce la venue du Guinéen Bafodé Dansoko. Cet attaquant de 29 ans évoluait depuis 2018 en Belgique. La saison dernière, il portait les couleurs de Patro Eisden dans le championnat de 2e division.
Leverkusen a un nouvel entraîneur
Demi-finaliste de l'Euro 2021 à la tête du Danemark, Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le Danois succède au Néerlandais Erik ten Hag, limogé la semaine dernière.
Agé de 53 ans, Kasper Hjulmand s'est engagé jusqu'à l'été 2027 et aura la difficile tâche de reconstruire un effectif après une vague de départ lors du dernier mercato. Florian Wirtz et bien sûr Granit Xhaka, deux des grands artisans du doublé lors de la saison 2023/2024, n'ont ainsi pas été vraiment remplacés.
David von Ballmoos s'en va à Lugano
David von Ballmoos s'est trouvé un nouveau club. Le gardien de 30 ans, dont l'avenir était bouché à Young Boys, est prêté jusqu'au terme de la saison au FC Lugano.
Les deux clubs ont annoncé son mouvement lundi après-midi, précisant que le contrat comporte une option d'achat.
David Von Ballmoos a fait toute sa carrière professionnelle avec YB, remportant six titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. S'il avait récupéré sa place de titulaire aux dépens d'Anthony Racioppi à l'été 2024 après sa blessure à une épaule, il l'avait cédée à Marvin Keller en cours de saison dernière.
David von Ballmoos devrait avoir sa chance à Lugano. Il sera en concurrence avec l'international kosovar Amir Saipi, qui avait failli quitter le Tessin durant l'été.
Lewin Blum prêté en Belgique
Lewin Blum quitte Young Boys, a annoncé samedi le club bernois de Super League. Le défenseur de 24 ans, ancien international junior suisse en manque de temps de jeu à YB, a été prêté jusqu'au terme de la saison au Sporting Charleroi en première division belge. Le contrat comporte une option d'achat.
Abdoulaye Diaby signe à GC
Les Grasshoppers ont recruté un nouveau défenseur central. Abdoulaye Diaby a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison, selon le club zurichois.
L'international malien de 25 ans a disputé 24 matches avec St-Gall la saison dernière.
Stephanie Waeber se déchire un ligament croisé antérieur
Capitaine des Young Boys, Stephanie Waeber est au repos forcé pour de longs mois. La milieu offensive fribourgeoise de 24 ans s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche à l'entraînement, a annoncé le champion de Suisse en titre. Elle doit se soumettre à une opération.