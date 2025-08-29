Xavi Simons file en Premier League
Comme attendu, Xavi Simons a quitté le RB Leipzig pour rejoindre la Premier League. L’attaquant néerlandais de 22 ans s’est engagé avec Tottenham Hotspur, prétendant à la Ligue des champions, a annoncé vendredi le club saxon.
Arrivé en Allemagne en 2022, Xavi Simons a disputé 78 matches sous le maillot de Leipzig, inscrivant 22 buts et délivrant 24 passes décisives. Avec son départ, le RB perd un nouvel élément majeur, quelques semaines seulement après celui de Benjamin Sesko, transféré à Manchester United.
Le transfert de Xavi Simons devrait toutefois rapporter environ 60 millions d’euros au club allemand.
Carvajal et Rodri de retour avec la Roja
Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a dévoilé vendredi sa liste pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Bulgarie et la Turquie. Dani Carvajal et Rodri font leur retour après un an d'absence.
Le latéral droit du Real Madrid et le Ballon d'Or 2024 de Manchester City n'avaient plus porté le maillot de la Roja depuis le 8 septembre 2024, et un match gagné face à la Suisse (4-1) en Ligue des nations, tous deux touchés par une blessure au ligament croisé à un genou.
Les deux joueurs, qui ont fait leur retour cet été dans leurs clubs respectifs à la Coupe du monde des clubs, seront donc présents pour le voyage en Bulgarie le 4 septembre, avant la réception de la Turquie le 7 septembre.
Jesus Rodriguez, jeune attaquant de 19 ans formé au Real Betis, qui a rejoint Côme en Italie cet été, a reçu sa première convocation avec les finalistes déçus de la dernière édition de la Ligue des nations, battus par le Portugal (2-2, 5-3 aux tirs au but).
Robert Lewandowski fait son retour en sélection
Robert Lewandowski retrouve la sélection polonaise. Le nouveau sélectionneur Jan Urban a convoqué l'attaquant du FC Barcelone pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026.
Un conflit avait éclaté en juin lorsque l'ex-sélectionneur, Michal Probierz, avait retiré le brassard de capitaine à la star de l'équipe âgée de 37 ans après de longues années. Lewandowski avait alors déclaré qu'il se retirait de la sélection nationale.
Lewandowski a jusqu'à présent disputé 158 matchs internationaux avec la Pologne et marqué 85 buts.
Yverdon accroché chez le dernier de Challenge League
Yverdon a dû se contenter d'un décevant 0-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone lors de la 5e journée de Challenge League. Les Vaudois restent au 3e rang du classement, à 5 points du leader Aarau.
Dans un derby romand, Etoile Carouge et le Stade nyonnais n'ont pas pu se départager (1-1). Les Genevois sont avant-derniers avec 2 points, comme Bellinzone, mais avec une moins mauvaise différence de buts.
Un jeune joueur suisse s'en va du côté de Parme
Le défenseur latéral Sascha Britschgi quitte Lucerne la veille de son 19e anniversaire. Il évoluera dorénavant en Serie A avec Parme. Britschgi avait été trois fois titulaire avec les Lucernois depuis la reprise.
Un vétéran du Real Madrid en route vers la Bundesliga
Lucas Vazquez a trouvé un nouveau club. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, l'Espagnol rejoint le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Il a déjà passé sa visite médicale et son contrat sera signé mardi. D'après Fabrizio Romano, il s'agit d'un contrat de deux ans.
Lucas Vazquez était sans club depuis mi-juillet. Avant cela, le défenseur avait joué toute sa carrière au Real Madrid. Il avait rejoint le club à 16 ans, y a disputé 402 matches et a remporté pas moins de23 trophées, dont cinq Ligues des champions et quatre Liga.
Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac
Le Borussia Dortmund continue d'accorder sa confiance à Niko Kovac. Le club de la Ruhr et l'entraîneur de 53 ans ont prolongé prématurément d'une année supplémentaire le contrat qui expirait à la fin de la saison 2025/26, a annoncé le BVB.
Kovac et son staff avaient repris les rênes de l'équipe du gardien international suisse Gregor Kobel l'hiver dernier, alors qu'elle pointait à la onzième place du classement. Ils ont conduit le club en Ligue des champions grâce à un sprint final endiablé.
Le début de saison est toutefois poussif après une victoire arrachée 1-0 en Coupe contre le club de 3e division d'Essen, Dortmund a dû se contenter d'un nul 3-3 en Bundesliga sur le terrain de St Pauli, où il a laissé échapper une victoire qui semblait acquise et où Gregor Kobel a dû s'incliner à deux reprises dans les dernières minutes.
Oko-Flex quitte Zurich
L'Irlandais Armstrong Oko-Flex quitte le FC Zurich, a annoncé lundi le club du Letzigrund. L'attaquant de 23 ans rejoint le Botev Plovdiv en 1re division bulgare. Aucun détail n'a été dévoilé concernant ce transfert.
Bâle engage un espoir suédois
Le FC Bâle annonce l'arrivée de l'international M21 suédois Jeremy Agbonifo. L'attaquant de 19 ans débarque en prêt pour une année en provenance du RC Lens, avec une option d'achat pour les Rhénans. Le jeune attaquant allemand Anton Kade (21 ans) quitte en revanche le FCB pour rejoindre Augsbourg en Bundesliga.
Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim
Le défenseur central de 22 ans rejoint la Bundesliga, et plus précisément Hoffenheim. Il a signé un contrat de «longue durée», a de son côté souligné le club allemand, sans plus de précisions.
Albian Hajdari avait rejoint le Cornaredo durant l'été 2022 en provenance de la Juventus Next Gen. Il est rapidement devenu un des meilleurs défenseurs du pays et une valeur sûre dans le système défensif des Bianconeri, se félicite le FC Lugano.
Le gaucher a disputé 110 matches officiels sous le maillot luganais, marquant 5 buts. Il a disputé deux finales de Coupe de Suisse consécutives (2023, 2024), et a fêté sa première sélection en équipe de Suisse le 25 mars dernier en amical face au Luxembourg.