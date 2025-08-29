Carvajal et Rodri de retour avec la Roja

Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a dévoilé vendredi sa liste pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Bulgarie et la Turquie. Dani Carvajal et Rodri font leur retour après un an d'absence.

Le latéral droit du Real Madrid et le Ballon d'Or 2024 de Manchester City n'avaient plus porté le maillot de la Roja depuis le 8 septembre 2024, et un match gagné face à la Suisse (4-1) en Ligue des nations, tous deux touchés par une blessure au ligament croisé à un genou.

Les deux joueurs, qui ont fait leur retour cet été dans leurs clubs respectifs à la Coupe du monde des clubs, seront donc présents pour le voyage en Bulgarie le 4 septembre, avant la réception de la Turquie le 7 septembre.

Jesus Rodriguez, jeune attaquant de 19 ans formé au Real Betis, qui a rejoint Côme en Italie cet été, a reçu sa première convocation avec les finalistes déçus de la dernière édition de la Ligue des nations, battus par le Portugal (2-2, 5-3 aux tirs au but).