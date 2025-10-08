Un international brésilien annonce être atteint d'un cancer

L'international brésilien Everton Ribeiro annonce être atteint d'un cancer
L'international brésilien Everton Ribeiro, milieu de terrain de Bahia, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer de la thyroïde, suscitant une vague de messages de soutien. Ribeiro, 36 ans, qui a joué avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a précisé avoir subi une intervention chirurgicale lundi.
«Tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Je suis en convalescence, avec foi et le soutien de ma famille et de vous tous», a-t-il déclaré dans un message adressé aux supporters.
Le milieu offensif a joué dimanche avec Bahia lors de la victoire 1-0 contre Flamengo, le club carioca avec lequel Everton Ribeiro a remporté deux fois la Copa Libertadores. La fédération brésilienne (CBF) lui a adressé «toute la force et l'énergie positive». Plusieurs clubs brésiliens, dont Flamengo, ont exprimé leur solidarité.
Source: AFP
L'Espagnol Jordi Alba (36 ans) annonce sa retraite
Jordi Alba, star de l'Inter Miami, va mettre un terme à sa carrière. Le défenseur a annoncé sa retraite pour la fin de la saison sur Instagram. Dans une vidéo pleine d'émotion, il a remercié ses supporters.
«Le moment est venu de clore un chapitre très important de ma vie. Je le fais avec une conviction profonde, la paix et la satisfaction. C'est le moment idéal pour entamer un nouveau chapitre et clore le précédent dans les meilleures conditions possibles», a déclaré le champion d'Europe 2012.
Avec son ancien club, le FC Barcelone, Alba a remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe, ainsi que six titres de champion et cinq Coupes d'Espagne. Avec l'Espagne, il a remporté l'Euro et la Ligue des Nations.
Le Bayern prépare déjà son mercato 2026
L’effectif du Bayern Munich est souvent jugé trop restreint. C’est pourquoi le directeur sportif du club, Max Eberl, s’affaire déjà à renforcer l’équipe pour 2026. Selon les informations de Sky, les Bavarois auraient coché un nouveau nom sur leur liste de transferts: celui du jeune Saïd El Mala, la pépite offensive du FC Cologne. Le club promu a d’ailleurs refusé cet été une offre de 20 millions d’euros en provenance de Brighton, alors que l’ailier gauche n’avait jusque-là évolué qu’en prêt au Viktoria Cologne, en 3e division.
Mais le jeune joueur a rapidement prouvé sa valeur: en six rencontres de Bundesliga, il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Son contrat, récemment prolongé sans clause libératoire, court jusqu’à l’été 2030. Un départ dès cet hiver, pour sa première saison dans l’élite, semble donc peu probable – à moins d’une offre particulièrement élevée.
Par ailleurs, le Bayern aurait également dans le viseur Marc Guehi de Crystal Palace et Dusan Vlahovic de la Juventus. Le premier, proche de rejoindre Liverpool cet été, est sous contrat à Londres jusqu’à l’été prochain et pourrait succéder à Minjae Kim, pressenti sur le départ. Quant à Dusan Vlahovic, lui aussi en fin de contrat l’été prochain, il serait, selon le quotidien «Bild», très intéressé par un transfert à Munich. Leur situation contractuelle pourrait rendre leur arrivée possible dès cet hiver, à un prix relativement abordable.
Gareth Southgate prêt à discuter avec Manchester United
L'ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate (55 ans) se dit ouvert à des négociations avec Manchester United. Mais il pose une exigence: disposer de quatre ans pour remettre le club sur les rails et en faire à nouveau un prétendant sérieux à la Ligue des champions, rapporte le journal anglais «The Sun».
Grand supporter des Red Devils depuis son enfance, Gareth Southgate redoute qu’on lui demande des résultats immédiats. Or, son ambition est avant tout d’engager une transformation durable au sein du club mancunien.
YB prolonge Joël Monteiro jusqu'en 2027
L'attaquant Joël Monteiro a prolongé mardi d'un an son contrat avec les Young Boys, qui arrivait à échéance à la fin de la saison. Le nouveau contrat est désormais valable jusqu'à l'été 2027.
Monteiro a rejoint YB en 2021 en provenance du Team Vaud et y est devenu international suisse. En 140 matches, il a inscrit 25 buts et délivré 21 passes décisives. Jusqu'à présent, il a fêté deux titres de champion de Suisse et une victoire en Coupe de Suisse avec le club de la capitale.
L'ancien du LS Aldin Turkes s'en va aux Émirats arabes unis
Joueur du Lausanne-Sport de 2019 à 2023, Aldin Turkes (29 ans) a ensuite évolué du côté de Winterthour, avant de poursuivre sa carrière au FK Sarajevo. Son parcours continue: l'attaquant a rejoint ce lundi l'Al-Ittifaq FC (Dubaï, Émirats arabes unis) en prêt . Il y retrouve une vieille connaissance du championnat de suisse: Davide Mariani (34 ans). Ils ont disputé trois matchs ensemble avec l'équipe des moins de 21 ans du FC Zurich en 2015. L'ancien joueur professionnel du FC Zurich, de Schaffhouse et de Lugano évolue, quant à lui, à Al-Ittifaq depuis le début de l'année.
Deux blessés de plus pour le FC Barcelone
Dans deux communiqués distincts, le club catalan a officialisé une blessure musculaire «au biceps fémoral de la cuisse droite» pour Raphinha, sorti touché jeudi à Oviedo (3-1) et absent «environ trois semaines», et une rupture «du ménisque interne du genou gauche» pour Joan Garcia, indisponible entre «quatre et six semaines».
Le portier catalan, recruté cet été pour 25 millions d'euros en provenance de l'Espanyol Barcelone, va devoir subir une arthroscopie, précise le Barça. Les deux joueurs rejoignent le gardien allemand Marc-André ter Stegen et les milieux espagnols Gavi et Fermin Lopez, sur la longue liste de joueurs blessés à l'infirmerie blaugrana.
Cette hécatombe va pousser l'entraîneur Hansi Flick à adapter son onze dimanche contre la Real Sociedad en Liga, puis contre Paris mercredi en Ligue des champions, avec le retour probable de l'expérimenté Wojciech Szczesny dans les buts. Raphinha devrait lui être remplacé numériquement par l'Anglais Marcus Rashford.
Le capitaine du PSG Marquinhos, touché à la cuisse, absent plusieurs semaines
Le capitaine du PSG, Marquinhos, blessé au «quadriceps gauche», sera absent «ces prochaines semaines», a annoncé vendredi le club de la capitale, privé déjà de trois joueurs importants de l'effectif à cinq jours du choc contre le Barça en Ligue de champions.
Le club n'a pas précisé quand s'est produite la blessure du Brésilien, qui a joué la totalité du «classique» face à l'OM lundi soir (défaite 1-0). Il était aussi aligné mercredi dernier en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Contacté par l'AFP, le PSG n'a pas répondu dans l'immédiat. Le défenseur central rejoint à l'infirmerie Ousmane Dembélé (cuisse), Désiré Doué (mollet) et Joao Neves (cuisse), qui «poursuivent leurs processus de rééducation», a précisé le PSG dans un communiqué médical.
Tous étaient absents vendredi matin à la séance collective au cours de laquelle le milieu Fabian Ruiz a couru à l'écart du groupe, a constaté l'AFP, à la veille du match face à Auxerre en Ligue 1 au Parc des princes.
Victime d'une fatigue musculaire à une cuisse la semaine dernière et absent à Marseille, Bradley Barcola était, lui, présent à l'entraînement, tout comme de nombreux jeunes du centre de formation.
Ces absences sont un coup dur pour le PSG, qui affronte mercredi le FC Barcelone en Ligue des champions, puis Lille en Ligue 1 le 5 octobre.
Bâle: Tsunemoto va manquer plusieurs semaines
Bâle devra se passer de son latéral Keigo Tsunemoto pendant plusieurs semaines, comme l'a annoncé le club. Mercredi, lors du match d'Europa League à Fribourg (1-2), le Japonais de 26 ans a subi une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse.
Recruté cette saison en provenance de Servette, Tsunemoto a été titulaire pour tous les matches officiels du FCB.
Lucerne engage définitivement Adrian Bajrami
Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans). Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028.
Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe. «Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense», a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.