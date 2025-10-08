Un international brésilien annonce être atteint d'un cancer

L'international brésilien Everton Ribeiro annonce être atteint d'un cancer

L'international brésilien Everton Ribeiro, milieu de terrain de Bahia, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer de la thyroïde, suscitant une vague de messages de soutien. Ribeiro, 36 ans, qui a joué avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a précisé avoir subi une intervention chirurgicale lundi.

«Tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Je suis en convalescence, avec foi et le soutien de ma famille et de vous tous», a-t-il déclaré dans un message adressé aux supporters.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le milieu offensif a joué dimanche avec Bahia lors de la victoire 1-0 contre Flamengo, le club carioca avec lequel Everton Ribeiro a remporté deux fois la Copa Libertadores. La fédération brésilienne (CBF) lui a adressé «toute la force et l'énergie positive». Plusieurs clubs brésiliens, dont Flamengo, ont exprimé leur solidarité.

Source: AFP