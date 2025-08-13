Un défenseur d'YB rejoint Ardon Jashari à l'AC Milan
Peu après Ardon Jashari, joyau de l'équipe nationale, l'AC Milan a recruté un autre joueur suisse. Zachary Athekame rejoint également l'Italie. Le défenseur de 20 ans quitte les Young Boys pour poursuivre sa carrière en Serie A. Les Rossoneri devraient débourser environ 10 millions d'euros pour le joueur, plus une part sur une éventuelle revente, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
En janvier 2024, Zachary Athekame avait quitté Neuchâtel Xamax pour rejoindre YB, avant d'être immédiatement prêté à Neuchâtel. Il a passé six mois supplémentaires en Challenge League, gagnant en expérience, avant de rejoindre définitivement le club bernois l'été dernier.
Depuis, il a disputé 45 matchs officiels pour YB et marqué deux buts (un en championnat et un en coupe). Il franchit désormais une nouvelle étape dans sa carrière et quitte déjà le club. Comme l'a déclaré Jeff Saibene, entraîneur des moins de 21 ans du Servette: «Ce garçon a du cran.»
Un défenseur allemand arrive à Newcastle
Le défenseur international allemand de l'AC Milan Malick Thiaw (24 ans) jouera la saison prochaine à Newcastle, a annoncé le club de Premier League. Malick Thiaw a été sélectionné trois fois en équipe d'Allemagne. Il était arrivé à l'AC Milan en 2022 en provenance de Schalke 04. Le montant du transfert serait de 35 millions d'euros selon les médias.
Un joueur de Saint-Gall vers la Ligue 1?
D'après le portail Foot Mercato, Willem Geubbels, auteur d'un très bon début de saison avec le FC Saint-Gall, suscite de l'intérêt sur le marché des transferts. Plusieurs clubs français l'auraient dans le viseur, dont le RC Lens, le Stade Rennais et le Toulouse FC.
Une offre de Lecce, estimée à 5,5 millions d'euros n'a pas été acceptée par l'actuel co-leader de Super League. Le dossier devrait s'accélérer dans les prochaines heures, des clubs anglais et allemands ayant aussi montré leur intérêt pour le joueur.
Sion rapatrie deux espoirs suisses
Le FC Sion a obtenu le transfert de l'ailier suisse Ruben Londja (19 ans), qui arrive du centre de formation au Havre. Cet international suisse juniors (M16 à M20) a signé pour deux ans. Il avait débuté sa formation au Lausanne-Sport.
Par ailleurs, le club a valaisan a engagé pour trois ans le jeune défenseur central suisse Nelson Savonnier (17 ans), en provenance des jeunes de la Juventus. Cet international suisse M16 et M17 a lui aussi été formé au Lausanne-Sport.
Les deux nouvelles recrues renforceront dans un premier temps l'équipe M21 du FC Sion.
Un milieu bosnien débarque aux Young Boys
Les Young Boys ont engagé l'international bosnien Armin Gigovic (23 ans). Ce milieu de terrain, qui évoluait à Holstein Kiel, a signé un contrat de quatre ans avec le club bernois.
Gigovic a inscrit cinq buts la saison dernière en Bundesliga. Il compte douze sélections avec la Bosnie-Herzégovine. «C'est un joueur dynamique au bénéfice d'une bonne technique. Sa mentalité va convenir à YB», a déclaré dans un communiqué Christoph Spycher, le patron du domaine sportif.
«Il va apporter de la stabilité à notre milieu de terrain, ainsi que de la créativité et de la force de pénétration», a-t-il encore ajouté.
Teddy Okou s'en va en Arabie Saoudite
Teddy Okou quitte Lucerne pour l'Arabie Saoudite. Le joueur de 27 ans rejoint Al-Riyadh, comme l'a annoncé le club de Suisse centrale.
Teddy Okou avait rejoint le FC Lucerne il y a deux ans et a disputé 35 matches. La saison dernière, il a été prêté au LS. Okou jouait en Suisse depuis 2022, passant ses premières années au Stade Lausanne-Ouchy.
Au cours des deux dernières saisons, Okou a marqué 10 buts et réalisé 8 passes décisives pour Lucerne et Lausanne.
Crystal Palace jouera bien la Conference League
Le club anglais de Crystal Palace jouera bien la Ligue Conference cette saison après le rejet de son appel devant tribunal arbitral du sport (TAS) contre son exclusion de la Ligue Europa, a déclaré l'instance lundi dans un communiqué.
Le TAS a confirmé la décision de l'UEFA, qui mi-juillet avait exclu de la C3 le club londonien, «en raison d'une violation de son règlement sur la multipropriété» car Crystal Palace et Lyon, qualifié lui aussi pour la Ligue Europa, appartenaient tous les deux à l'homme d'affaires américain John Textor.
Ce dernier s'est retiré de Crystal Palace début juillet mais trop tard selon l'UEFA, qui avait fixé au 1er mars la date limite pour céder des parts.
Les Londoniens, qui avaient obtenu leur qualification pour la Ligue Europa (C3) en remportant la finale de la Coupe d'Angleterre en mai contre Manchester City, évolueront donc à l'échelon inférieur en Ligue Europa Conférence (C4), tandis que Nottingham Forest, septième de Premier League, prendra la place des «Eagles» en Ligue Europa.
Le Servette FC tient son nouveau coach
Comme pressenti ces derniers jours, Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du Servette FC. Le club grenat a confirmé l'information ce lundi.
Le Breton de 53 ans était jusqu'en mars 2024 au FC Nantes, mais a dû quitter le club après seulement trois mois et demi en raison d'un manque de succès. Auparavant, il avait déjà entraîné Lille, Guingamp et les Girondins de Bordeaux à chaque fois en Ligue 1.
Après le départ de Häberli, l'entraîneur adjoint Bojan Drmic et l'entraîneur des attaquants Alexandre Alphonse ont assuré l'intérim, mais le redressement sportif espéré ne s'est pas produit. En milieu de semaine, Servette s'est incliné 3-1 à domicile contre Utrecht lors du match aller du troisième tour de qualification de l'Europa League. Dimanche contre les Grasshoppers, il a à nouveau manqué quelque chose. Servette a raté un penalty et n'a égalisé que tardivement pour un nul 1-1.
Avant ce nul face à GC, Servette avait perdu quatre fois de suite, encaissant en moyenne plus de quatre buts par match. Gourvennec, qui a failli devenir entraîneur d'YB la saison dernière, doit désormais trouver le moyen de sortir de la crise avec le vice-champion de Suisse en titre.
Nouvelle fracture du péroné pour Isco
Le meneur de jeu du Betis Séville Isco Alarcon souffre d'une nouvelle fracture du péroné gauche, a annoncé dimanche le club andalou. Il devrait manquer plusieurs mois de compétition.
L'ex-joueur du Real Madrid, qui avait retrouvé la sélection espagnole à 33 ans en juin, s'est blessé au cours d'un match amical face à Malaga samedi. Les examens médicaux ont confirmé «une nouvelle fracture sans déplacement du tiers moyen du péroné gauche».
Isco avait déjà manqué plusieurs mois de compétition en 2024, pour la même blessure, avant de revenir à son meilleur niveau la saison dernière. Cette blessure est un coup dur pour le Betis.
Becir Omeragic buteur avec Montpellier
Becir Omeragic a tiré son épingle du jeu dès la première journée du championnat de Ligue 2. Le capitaine de Montpellier a égalisé pour ses couleurs lors du nul 1-1 à domicile contre le Red Star.
Capitaine d’une formation qui sort d’une saison calamiteuse en Ligue 1, le Genevois a marqué de la tête à la 38e minute. Titularisé en ligne médiane désormais, Becir Omeragic et ses coéquipiers ont pu mesurer lors de cette rencontre toute la difficulté de la tâche qui les attend pour retrouver au plus vite leur place au sein de l’élite.
Yverdon s'installe provisoirement en tête
Yverdon s'est installé en tête de la Challenge League. Le club du nord vaudois s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Rapperswil-Jona pour désormais totaliser six points.
Les visiteurs ont marqué par Sorgic (37e), Weber (80e) et Marchesano (83e). Après sa défaite initiale à Vaduz, YS a ainsi bien réagi en alignant deux victoires. Sa position de leader pourrait cependant lui échapper ce week-end lors des autres matches de cette 3e journée.
Pour sa part, Etoile Carouge est revenu les mains vides de son lointain déplacement à Wil. Le club genevois s'est incliné 1-0 après une réussite d'Abazi à la 76e. Carouge ne compte ainsi qu'un point après trois matches.