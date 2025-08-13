il y a 41 minutes

Un défenseur d'YB rejoint Ardon Jashari à l'AC Milan

Peu après Ardon Jashari, joyau de l'équipe nationale, l'AC Milan a recruté un autre joueur suisse. Zachary Athekame rejoint également l'Italie. Le défenseur de 20 ans quitte les Young Boys pour poursuivre sa carrière en Serie A. Les Rossoneri devraient débourser environ 10 millions d'euros pour le joueur, plus une part sur une éventuelle revente, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

En janvier 2024, Zachary Athekame avait quitté Neuchâtel Xamax pour rejoindre YB, avant d'être immédiatement prêté à Neuchâtel. Il a passé six mois supplémentaires en Challenge League, gagnant en expérience, avant de rejoindre définitivement le club bernois l'été dernier.

Depuis, il a disputé 45 matchs officiels pour YB et marqué deux buts (un en championnat et un en coupe). Il franchit désormais une nouvelle étape dans sa carrière et quitte déjà le club. Comme l'a déclaré Jeff Saibene, entraîneur des moins de 21 ans du Servette: «Ce garçon a du cran.»