Une licence retirée et un avenir embrumé pour l'AC Bellinzone
L'AC Bellinzone pourrait bien être exclu de la Challenge League. La Swiss Football League a annoncé mardi qu'elle ne consentait pas à la vente du club tessinois et qu'elle lui retirait sa licence de jeu.
«Sur la base du dossier produit par le club, la Commission des licences ne peut pas consentir à la vente par Pablo Jesus Bentancur à Juan Carlos Trujillo Velasquez de la majorité (en l’occurrence de l’intégralité) du capital-actions de l’AC Bellinzone et donc lui retire la licence III avec effet immédiat», peut-on lire dans un communiqué publié par la SFL.
La Commission des licences estime «que le club a disposé d'un très long délai pour constituer et compléter son dossier et pour fournir les documents manquants qui auraient pu conduire à la confirmation de sa licence». Actuelle lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone a cinq jours pour faire recours à cette décision.
Source: ATS
Thomas Müller prolonge l'aventure à Vancouver
Thomas Müller continuera à jouer pour les Vancouver Whitecaps la saison prochaine. Deux jours après la défaite en finale de la MLS Cup contre l'Inter Miami (1-3), l'équipe canadienne a annoncé qu'elle avait pris l'option de conserver l'Allemand de 36 ans.
Source: ATS
Trois matches à huis clos partiel pour le Séville FC
Le comité de discipline de la Fédération Espagnole de Football (RFEF) a sanctionné mercredi le Séville FC à trois matches à huis clos partiel dans son stade Ramon Sanchez Pizjuan en raison des incidents survenus lors du derby andalou remporté par le Betis (2-0) dimanche.
La rencontre avait été interrompue pendant une quinzaine de minutes en raison de jets de projectiles, dont des bouteilles en plastiques, de la part de plusieurs supporters sévillans, en colère après les résultats de leur équipe et l'expulsion de leur attaquant Isaac Romero. Cette sanction est accompagnée d'une amende de 45'000 euros, précise la Fédération espagnole dans sa décision publiée mercredi.
Source: AFP
Les clubs pourront libérer leurs joueurs une semaine plus tard
Les clubs auront une semaine de plus, jusqu'au 15 décembre, avant de devoir libérer les joueurs participant à la Coupe d'Afrique des nations, organisée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, a annoncé la FIFA mercredi. «Reprenant l'approche adoptée pour la Coupe du monde 2022, la période de mise à disposition sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025», indique-t-elle dans un communiqué.
Le Bureau du Conseil de l'instance mondiale a pris cette décision après avoir mené des «consultations fructueuses» afin de «réduire les répercussions» pour les clubs et les sélections. «Il a également été décidé d'encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et aux clubs libérant des joueurs à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées», ajoute la FIFA.
Si un litige persistait à la suite de ces discussions, la FIFA indique qu'elle «effectuera une médiation entre les deux parties et appliquera des directives tenant compte des circonstances de chaque cas».
Source: AFP
Luxation de l'épaule confirmée pour Dani Olmo
Décisif mardi dans le choc face à l'Atlético Madrid (3-1), le milieu offensif du FC Barcelone Dani Olmo souffre d'une luxation de l'épaule gauche et sera absent au moins un mois, a annoncé mercredi le club catalan.
Auteur du deuxième but de la partie, mardi au Camp Nou, le champion d'Europe 2024 avec la Roja était mal retombé et avait été remplacé dans la foulée par l'Anglais Marcus Rashford. Le Barça estime dans son communiqué qu'Olmo sera absent au moins «un mois» de compétition, incluant les prochaines rencontres de Liga face au Betis Séville, Osasuna et Villarreal, et de Ligue des champions contre Francfort.
L´international espagnol de 27 ans est également incertain pour disputer la Supercoupe d'Espagne début janvier en Arabie saoudite. Son absence va pousser l'entraîneur allemand Hansi Flick, déjà privé de Fermin Lopez et Gavi au milieu de terrain, à adapter son onze.
Source: AFP
Aitana Bonmati absente au moins cinq mois
Aitana Bonmati, star de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone, sera indisponible au moins cinq mois. Elle a été opérée d'une fracture du péroné gauche, a annoncé le club catalan.
La triple Ballon d'Or en titre s'est blessée dimanche à l'entraînement avec la sélection nationale, qui préparait la finale retour de la Ligue des nations féminine, prévue mardi soir face à l'Allemagne (0-0 à l'aller).
«Aitana Bonmati a été opérée avec succès de la fracture (...) du péroné gauche. La durée prévue de sa convalescence sera d'environ cinq mois», précise le Barça dans un communiqué. Son absence est un sérieux revers pour son club et sa sélection.
Le Vaudois Andi Zeqiri ouvre son compteur en Pologne
Andi Zeqiri a trouvé pour la première fois le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs du Widzew Lodz. L'international suisse a scellé le score lors du succès 2-0 à l'extérieur de son équipe face à Piast Gliwice.
Le Vaudois a marqué à la 54e pour cette première avec le club qu'il a rejoint cet été. Le Widzew n'occupe que la 10e place du classement.
Cristiano Ronaldo pourra débuter le Mondial avec le Portugal
Cristiano Ronaldo, exclu en novembre contre l'Irlande, a été condamné mardi à un match ferme de suspension, déjà purgé. Il pourra donc débuter le Mondial 2026 avec le Portugal.
La FIFA a infligé à «CR7» une suspension d'un match ferme et de deux rencontres avec sursis, à la suite du coup de coude qu'il avait donné à Dara O'Shea lors de la défaite 2-0 du Portugal à Dublin. Le quintuple Ballon d'Or âgé de 40 ans, expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection, a déjà purgé son match de suspension ferme contre l'Arménie, rencontre à l'issue de laquelle le Portugal a scellé sa qualification.
Cristiano Ronaldo va participer l'été prochain à sa sixième Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United, actuellement à Al-Nassr en Arabie Saoudite, n'a pas encore soulevé le trophée, mais il a remporté l'Euro 2016 avec le Portugal.
Lucerne devra se passer du Servettien Julian Von Moos
Prêté par Servette à Lucerne, Julian Von Moos (24 ans) sera éloigné des terrains pour une durée de 3 à 4 semaines. Le FC Lucerne a annoncé ceci à la suite du match contre... le Servette FC, samedi dernier (score final 2-2). «Les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments de la cheville.Le FC Lucerne souhaite à Julian von Moos un prompt et complet rétablissement» peut-on notamment lire.
Julian Von Moos, 3 buts cette saison en championnat, a dû sortir à la 65e minute, samedi. Il a inscrit le premier but du match.
Thibaut Courtois forfait face à l'Olympiakos
Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est forfait pour affronter l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions, a annoncé mardi le club espagnol. Le Belge souffre d'une gastro-entérite.
Le portier madrilène ne pourra pas tenir sa place dans les buts pour la première fois de la saison à Athènes. Il devrait être remplacé par l'Ukrainien Andriy Lunin. L'international belge de 33 ans vient de rater le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure à l'adducteur droit.
Le Real Madrid, qui vient d'enchaîner trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, doit se relancer en Grèce pour rester dans la course au top 8 de la phase de ligue synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.