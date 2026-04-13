Toni Kroos sur le point de revenir au Real Madrid?

Toni Kroos va-t-il faire son grand retour au Real Madrid?
Le Real Madrid prépare le retour de Toni Kroos, mais cette fois en dehors des terrains. Selon le quotidien sportif espagnol «AS», l’ancien milieu de terrain devrait intégrer l’organisation sportive du club dès la saison prochaine. Le président Florentino Pérez milite personnellement pour ce retour, même si les modalités exactes de cette collaboration restent encore à définir.
Toni Kroos a évolué au Real Madrid entre 2014 et 2024, où il a terminé sa carrière de joueur. Avec le club madrilène, le champion du monde 2014 a remporté cinq Ligues des champions et quatre titres de champion d’Espagne, s’imposant comme une figure majeure de l’histoire récente du club. Selon la direction madrilène, son expérience et son influence pourraient jouer un rôle clé dans le développement futur du Real Madrid.
Alayah Pilgrim forfait, Seraine Piubel arrive en renfort
L'ASF a annoncé samedi le forfait d'Alayah Pilgrim les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie, à Zurich et à Sinop. L'attaquante de l'AS Roma souffre de douleurs musculaires et fait une pause par mesure de précaution. Seraina Piubel (West Ham) la remplace au sein de la sélection suisse.
Amir Abrashi prolonge d'un an à GC
Le capitaine Amir Abrashi restera à GC pour une saison supplémentaire. Le club le plus titré de Suisse a prolongé d'un an le contrat du milieu de 36 ans qui arrivait à échéance fin juin.
Comme l'a déclaré le directeur sportif Alain Sutter lors d'une conférence de presse, le rôle d'Abrashi reste à définir. «Nous sommes très heureux qu'Amir ait décidé de rester, soit en tant que joueur, soit dans une autre fonction, nous verrons bien.»
Depuis 2010, Abrashi a disputé 283 matches officiels avec Grasshopper.
(ATS)
Nico Schlotterbeck prolonge à Dortmund jusqu'en 2031
L'international allemand Nico Schlotterbeck (26 ans), homme de base de la défense centrale de la Mannschaft, a prolongé de quatre saisons jusqu'à l'été 2031 son contrat avec le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr l'a annoncé vendredi.
Arrivé en provenance de Fribourg à l'été 2022 au BVB pour un contrat de cinq ans jusqu'à l'été 2027, Schlotterbeck s'est installé comme titulaire dans la défense centrale de Dortmund.
Champion d'Europe espoirs (moins de 21 ans) en 2021, il est devenu sous Julian Nagelsmann l'homme de base de la défense de la Mannschaft aux côtés de Jonathan Tah, avec qui il devrait former la charnière centrale de l'Allemagne à la Coupe du monde cet été.
(ATS)
Andy Robertson s'apprête à quitter Liverpool
L'arrière écossais Andy Robertson, un des cadres historiques de Liverpool, quittera les Reds en fin de saison a annoncé le club jeudi. Il aura joué neuf saisons avec le club anglais.
Qualifié de «légende du club» sur le site officiel du Liverpool FC, Robertson, 32 ans, a joué 373 matches pour le champion en titre, remportant deux titres de Premier League (2020 et 2025) et une Ligue des champions (2019).
Cette saison, le capitaine de l'équipe d'Ecosse, recruté en 2017 à Hull, a été relégué sur le banc par l'arrivée du jeune Hongrois Milos Kerkez, 22 ans.
Il s'agit du deuxième départ marquant à Liverpool après celui de la star égyptienne Mohamed Salah, qui a annoncé qu'il quitterait lui aussi à la fin de la saison le club, actuellement 5e de Premier League et qui n'est plus en course pour le titre.
Liverpool est toujours engagé en Champions League, mais il a subi la loi du Paris SG (2-0) mercredi soir au Parc des Princes en match aller des quarts de finale.
Deux absents à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall va devoir faire sans Christian Witzig et Malamine Efekele ces prochaines semaines. Le club de Suisse orientale a annoncé jeudi que les deux hommes s'étaient blessés lundi lors de la victoire contre le FC Zurich (2-1).
Witzig est touché à une cheville et Efekele souffre de la cuisse droite, a précisé Saint-Gall.
Les Brodeurs sont toujours deuxièmes de Super League à 12 points du leader Thoune, alors qu'il ne reste que six matches à disputer. Ils seront également en lice en demi-finale de la Coupe de Suisse à Yverdon dimanche 19 avril.
Etoile Carouge rend service à Vaduz
En s'imposant 3-1 mardi à Aarau, Etoile Carouge a rendu service à Vaduz, désormais seul leader de Challenge League. Le club du Liechtenstein a de son côté battu Bellinzone (3-2).
Les Stelliens ont fait basculer la rencontre à la 89e sur un penalty transformé par Itaitinga (2-1). Le Brésilien s'est même offert un doublé sur le même exercice trois minutes plus tard (90e+2).
Carouge avait ouvert le score en première période par Oscar Correia (23e) avant que les Argoviens ne relancent leurs affaires à la 77e sur une réussite d'Afriyie.
Cette défaite combinée à la victoire de Vaduz contre Bellinzone (3-2, un but pour Brian Beyer) pourrait bien s'avérer décisive dans la lutte pour la promotion en Super League. Les joueurs de la Principauté comptent désormais trois points d'avance sur Aarau, à sept matches de la fin de la saison.
Les deux autres Romands en lice mardi soir ont en revanche perdu, Neuchâtel Xamax s'inclinant 5-2 à Wil après avoir mené 2-0 dès la 11e minute. A 11 jours de sa demi-finale de la Coupe de Suisse contre Grasshopper, Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part été battu 2-1 par Rapperswil.
Harry Maguire prolonge à Manchester United
Le défenseur international anglais Harry Maguire a prolongé son engagement avec Manchester United jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé l'actuel 3e de Premier League. Son contrat s'achevait en fin de saison
Maguire (33 ans) a porté le maillot des Red Devils à 266 reprises depuis son arrivée en 2019 en provenance de Leicester. Au-delà de ces statistiques, il symbolise le «fighting spirit» de Manchester United, ce qui le rend populaire auprès du public d'Old Trafford.
Harry Maguire (66 sélections avec l'Angleterre) a commencé l'actuelle saison comme un remplaçant aux yeux de l'entraîneur d'alors, Ruben Amorim. Une blessure l'a aussi écarté des terrains pendant deux mois, de novembre à janvier. Il est toutefois redevenu un titulaire indiscutable depuis la nomination, à la mi-janvier, de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.
Le PSV Eindhoven champion des Pays-Bas
Le PSV Eindhoven est devenu dimanche champion des Pays-Bas pour la 27e fois de son histoire au terme de la 29e journée d'Eredivisie.
Vainqueurs samedi du FC Utrecht (4-3), les hommes de Peter Bosz ont profité du faux pas du Feyenoord dimanche à Volendam (0-0) pour obtenir la certitude mathématique d'être sacrés à cinq journées de la fin de compétition.
Avec 23 victoires pour seulement quatre défaites, le PSV, 71 points, a réalisé une campagne lui permettant de posséder 17 unité d'avance sur son dauphin, notamment grâce à une attaque de feu: 82 buts, soit une moyenne de 2,8 buts par match.
L'international marocain Ismael Saibari et le Néerlandais Guus Til, auteurs respectivement de 14 et 13 buts, ont été les principaux artisans de ce bilan. Le club du Philipsstadion retrouvera donc la Champions League la saison prochaine.
Bâle et YB font match nul
Bâle a concédé le nul à domicile en fin de rencontre face à Young Boys 3-3 lors de la 32e journée de Super League. Son capitaine Xherdan Shaqiri s'est illustré en étant impliqué lors des trois réalisations rhénanes.
Après sept matches sans passe décisive ni but, Shaqiri s'est rappelé aux siens en délivrant une prestation de haut vol. Malgré l'ouverture du score par Edimilson Fernandes à la 29e, YB n'a pas eu le temps de se réjouir.
Dès la 36e, l'ex-international suisse a vu son corner terminer au fond des filets de Marvin Keller après avoir été dévié par le défenseur bernois Sandro Lauper. Cinq minutes plus tard, celui qui a inscrit 32 buts en 125 sélections avec l'équipe nationale a régalé le Parc Saint-Jacques avec une frappe de l'extérieur du pied gauche pour s'offrir un onzième but cette saison.
Après l'égalisation suite à un but contre son camp de Flavius Daniliuc (64e), le capitaine du FCB a distillé une passe décisive à Bénie Traoré pour le 3-2 à la 68e. Ebrima Colley a sauvé la troupe de Seoane en égalisant sur le fil à la 90e. Un résultat qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes en vue de la lutte pour le podium final. Bâle reste quatrième avec un point derrière Lugano, troisième avec 54 points. YB occupe la cinquième place avec six longueurs de retard sur son adversaire du jour.