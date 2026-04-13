Toni Kroos sur le point de revenir au Real Madrid?

Andy Robertson s'apprête à quitter Liverpool

L'arrière écossais Andy Robertson, un des cadres historiques de Liverpool, quittera les Reds en fin de saison a annoncé le club jeudi. Il aura joué neuf saisons avec le club anglais.

Qualifié de «légende du club» sur le site officiel du Liverpool FC, Robertson, 32 ans, a joué 373 matches pour le champion en titre, remportant deux titres de Premier League (2020 et 2025) et une Ligue des champions (2019).

Cette saison, le capitaine de l'équipe d'Ecosse, recruté en 2017 à Hull, a été relégué sur le banc par l'arrivée du jeune Hongrois Milos Kerkez, 22 ans.

Il s'agit du deuxième départ marquant à Liverpool après celui de la star égyptienne Mohamed Salah, qui a annoncé qu'il quitterait lui aussi à la fin de la saison le club, actuellement 5e de Premier League et qui n'est plus en course pour le titre.

Liverpool est toujours engagé en Champions League, mais il a subi la loi du Paris SG (2-0) mercredi soir au Parc des Princes en match aller des quarts de finale.