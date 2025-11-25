Thibaut Courtois forfait face à l'Olympiakos
Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est forfait pour affronter l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions, a annoncé mardi le club espagnol. Le Belge souffre d'une gastro-entérite.
Le portier madrilène ne pourra pas tenir sa place dans les buts pour la première fois de la saison à Athènes. Il devrait être remplacé par l'Ukrainien Andriy Lunin. L'international belge de 33 ans vient de rater le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure à l'adducteur droit.
Le Real Madrid, qui vient d'enchaîner trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, doit se relancer en Grèce pour rester dans la course au top 8 de la phase de ligue synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.
Le milieu du FCZ Nelson Palacio blessé au genou
Le milieu de terrain du FCZ Nelson Palacio est sorti sur blessure dimanche en Super League lors du match nul 2-2 à Sion. Le ligament interne du genou gauche a été touché, ce qui va le tenir éloigné des terrains au moins jusqu'en janvier, comme l'a indiqué le club mardi.
Nelson Palacio a disputé les 16 matches officiels du FCZ cette saison, et a été titulaire à 15 reprises. Le club zurichois pointe actuellement à la 8e place du championnat de Suisse
L'OM provisoirement en tête de Ligue 1 après son festival face à Nice
Marseille, large vainqueur à Nice 5-1 vendredi en ouverture de la 13e journée, a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 devant le Paris SG, qui recevra Le Havre samedi au Parc des Princes.
Porté par un doublé de Mason Greenwood (33e, 53e) et des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (11e), Thimothy Weah (58e) et d'Igor Paixao (74e), l'OM a profité des largesses d'une équipe niçoise qui a réduit la marque sur une tête de Mohamed Ali Cho (63e). Le club phocéen compte 28 points, soit un de plus que son rival parisien.
Le successeur de Didier Deschamps nommé avant la Coupe du monde déjà?
Philippe Diallo, président de la Fédération française de Football (FFF) a annoncé, dans un entretien accordé au journal «L'Équipe» que deux fenêtres s'offraient à lui pour annoncer le nom du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France: après la compétition, mais aussi avant. «Il existe une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial.»
Le président de la FFF est allé plus loin dans son explication: «Cette option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Car je ne veux pas qu'il y ait une perturbation quelconque. »
Pour rappel, Didier Deschamps avait annoncé son futur départ au début de l'année 2025. Le nom de Zinédine Zidane revient souvent parmi les candidats à sa succession.
À Thoune, une solution a (temporairement) été trouvée pour succéder à Julien Marendaz
Le FC Thoune a trouvé une solution intérimaire suite au limogeage de son entraîneur Julien Marendraz (43 ans): Jason Antille (26 ans) dirigera l’équipe féminine jusqu’à la trêve hivernale. Il conservera toutefois son poste d’entraîneur des M16 à Thoune.
Jason Antille, qui possède déjà une expérience du football féminin en tant qu'ancienne entraîneuse adjointe de l'équipe nationale féminine hongroise, est confrontée à un défi de taille: après dix journées, Thoune occupe la dernière place de la Super League féminine avec un seul point. Les places en séries éliminatoires semblent déjà bien lointaines.
Rien n'arrête Peter Zeidler, pas même la neige
Le Lausanne Sport a partagé sur Instagram des photos de son entraîneur, Peter Zeidler, en plein footing matinal, alors même que le stade de la Tuilière était recouvert d’un manteau blanc.
Ces images en disent long sur la personnalité et la mentalité du coach allemand, à l’aube d’une semaine cruciale pour le LS: déplacement à Saint-Gall ce week-end, rencontre européenne en Pologne mercredi face au Lech Poznań en Conférence League, puis réception du leader du championnat, le FC Thoune, le 30 novembre à la Tuilière.
Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de l'année
Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.
Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).
L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.
«C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux», a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.
Les Young Boys éliminées de l'Europa Cup dames
Les Young Boys sont tombées de haut en Europa Cup dames. Les Bernoises ont été battues 4-0 sur la pelouse du Sparta Prague en 8es de finale retour, après avoir pourtant gagné 3-0 à l'aller.
Les protégées d'Imke Wübbenhorst, qui restaient sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, se sont littéralement effondrées dans la capitale tchèque. Elles ont encaissé deux buts lors des 18 premières minutes. Le Sparta a égalisé à la 36e sur l'ensemble des deux matches avant de passer l'épaule dans les arrêts de jeu sur un coup franc de Michaela Khyrova.
Arsenal et Visit Rwanda mettent fin à leur partenariat
Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda. Cet organisme chargé de la promotion du Rwanda l'a annoncé mercredi dans un communiqué. Le logo de Visit Rwanda figure sur les maillots des joueurs du club londonien. Des accords de partenariat existent entre Visit Rwanda et d'autres grands clubs européens: le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid.
Le partenariat avec Arsenal faisait l'objet de critiques de plus en plus vives en raison de la spirale de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, une région riche en minerais ayant une frontière commune avec le Rwanda. Des supporters d'Arsenal avaient au printemps protesté contre son maintien.
Le groupe armé M23, qui contrôle de vastes portions de cette région, est soutenu par le Rwanda qui, selon le gouvernement de la RDC, lui fournit des armes. Ce conflit a causé la mort de milliers de personnes et déclenché une crise humanitaire. Kinshasa et le groupe armé M23 ont signé samedi une feuille de route préalable à un accord de paix dans la région, une initiative saluée dimanche par l'UE.
Source: ATS
Le Real va devoir composer sans Eder Militao
Le défenseur brésilien du Real Madrid, Eder Militao, souffre d'une blessure à l'adducteur de la jambe droite. Le club madrilène n'a pas fourni de précision sur la durée de son indisponibilité.
L'international brésilien, qui est âgé de 27 ans, a été remplacé à la 58e minute du match amical disputé mardi soir par la Selecao face à la Tunisie (1-1) à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Les examens effectués mercredi par les médecins du Real ont révélé qu'il souffrait d'une «blessure musculaire à l'adducteur majeur de la jambe droite», précise le club.
Les médias espagnols évoquent une indisponibilité de l'ordre de deux semaines. Militao ne devrait pas être aligné ce week-end contre Elche en championnat et la semaine prochaine en Ligue des champions contre l'Olympiakos. Avec les absences de longue durée d'Antonio Rüdiger et de David Alaba, l'entraîneur Xabi Alonso ne dispose plus que deux défenseurs centraux de métier, Raúl Asencio et Dean Huijsen.
Source: ATS