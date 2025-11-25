Thibaut Courtois forfait face à l'Olympiakos

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est forfait pour affronter l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions, a annoncé mardi le club espagnol. Le Belge souffre d'une gastro-entérite.

Le portier madrilène ne pourra pas tenir sa place dans les buts pour la première fois de la saison à Athènes. Il devrait être remplacé par l'Ukrainien Andriy Lunin. L'international belge de 33 ans vient de rater le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure à l'adducteur droit.

Photo: IMAGO/Every Second Media

Le Real Madrid, qui vient d'enchaîner trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, doit se relancer en Grèce pour rester dans la course au top 8 de la phase de ligue synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.