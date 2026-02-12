Servette conteste la suspension infligée à Ablie Jallow

Thomas Tuchel prolonge avec l'Angleterre jusqu'à l'Euro 2028
Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel a prolongé son engagement à la tête des Three Lions, a annoncé jeudi la fédération anglaise. L'Allemand sera en poste lors de l'Euro 2028 qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande
Agé de 52 ans, l'ancien entraîneur du Paris SG, nommé en octobre 2024 au poste de sélectionneur, s'était initialement engagé jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026, où il espère offrir à l'Angleterre son premier trophée depuis le Mondial 1966.
Avec lui, l'équipe vice-championne d'Europe a remporté ses huit matches de qualification sans encaisser le moindre but. Les membres du staff de Thomas Tuchel (Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer et James Melbourne) ont également prolongé jusqu'à l'été 2028.
Finaliste du dernier Euro contre l'Espagne, l'Angleterre du capitaine Harry Kane figurera parmi les favoris pour le prochain tournoi continental, dont les demi-finales et la finale se disputeront au stade national de Wembley, au nord de Londres.
Servette s’oppose à la suspension de Ablie Jallow
Son entrée en jeu a tourné au cauchemar. Ablie Jallow a d’abord trouvé la barre transversale sur sa plus grosse occasion lors de la défaite 3-1 à domicile contre Thoune, avant d’être expulsé quelques minutes plus tard. Contrarié après avoir été stoppé par un adversaire, il s’est emporté dans un geste d’humeur. Son poing ne semble toutefois pas avoir atteint le visage de son adversaire.
Lundi, la Swiss Football League a suspendu Ablie Jallow pour trois matches, une sanction que Servette conteste. Le club genevois a fait appel, alors que l’ailier de 27 ans a déjà purgé un premier match de suspension mercredi soir, lors du match nul 1-1 décroché à Lugano.
Zurich engage Valon Berisha
Le FC Zurich annonce l'arrivée de Valon Berisha. Né en Norvège, le milieu international kosovar de 33 ans débarque en provenance du LASK (2e division autrichienne). Il a signé jusqu'au terme de la présente saison, avec option pour une année supplémentaire.
Un défenseur brésilien pour Lugano
Le FC Lugano renforce sa défense avec le jeune Brésilien João Carbone. Âgé de 21 ans, il arrive en provenance du club mythique de Flamengo et a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Tessinois.
João Carbone a presque exclusivement joué pour les moins de 20 ans de Flamengo, mais cela n'empêche pas le directeur sportif de Lugano Sebastian Pelzer de le considérer comme "un renfort immédiat pour la première équipe". Le Brésilien peut évoluer au poste de défenseur central et de latéral gauche, précise le communiqué des Bianconeri.
Un attaquant pour Xamax
Neuchâtel Xamax annonce la signature de Vincent Nvendo en provenance du FC Zürich.
Formé au Servette FC, Vincent Nvendo (22 ans) avait tenté sa chance en Italie (Reggina et Perugia) avant de rentrer en Suisse et s’engager à Étoile Carouge en août 2022. Chez les Stelliens, l’attaquant s’était véritablement révélé lors du premier tour de l’exercice 24-25. Auteur de 7 buts et 3 assists en 18 matchs, l’attaquant avait attiré l’attention du FC Zürich qui l’avait directement engagé.
Thoune engage un attaquant
Leader de Super League, le FC Thoune se renforce en vue de la fin du championnat. Le club bernois a annoncé mardi l'engagement de l'attaquant autrichien Furkan Dursun, en provenance du Rapid Vienne.
Ces derniers mois, l'attaquant de 20 ans était prêté à St. Pölten, en 2e division autrichienne, où il a marqué trois buts et délivré cinq passes décisives, le tout en 18 matches. Il a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2029 avec le FC Thoune.
Jack Grealish absent pour le reste de la saison après une fracture
L'attaquant d'Everton, Jack Grealish (30 ans), a été opéré d'une fracture de fatigue au pied gauche et sera absent pour le reste de la saison. Sur Instagram, il a confié sa déception: «Je ne voulais pas que la saison se termine ainsi, mais c'est le football. Je suis vraiment déçu.»
L'international anglais avait quitté Manchester City l'été dernier pour rejoindre Everton en prêt. Cette saison, il a disputé 22 matchs avec les Toffees, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives. Son contrat avec Manchester City court jusqu'à l'été 2027.
Trois matches de suspension pour Ablie Jallow
Expulsé ce week-end, pour une voie de fait (en tenant compte d’une provocation) face au FC Thoune, le milieu offensif du Servette FC Ablie Jallow écope de trois matches de suspension. Son coéquipier Steve Rouiller manquera lui le prochain match pour accumulation de cartons jaunes.
Encore un renfort pour GC
Grasshopper complète encore son effectif. Les Sauterelles ont annoncé lundi l'arrivée du milieu défensif allemand Sven Köhler, qui débarque en provenance de l'Eintracht Braunschweig en 2e Bundesliga avec un contrat portant jusqu'en 2028.
James Rodriguez signe en MLS
Le Colombien James Rodriguez (34 ans) a signé avec la franchise MLS du Minnesota United, a annoncé le club. L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich arrive libre après avoir joué pour le Club Leon au Mexique l'an passé.
Il s'est engagé jusqu'en juin 2026, au début de la Coupe du monde, avec une option permettant à son équipe de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. «Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré James Rodríguez dans un communiqué. «J'espère être au meilleur de ma forme pour apporter de la joie à cette ville et à tous ceux qui me font confiance.»