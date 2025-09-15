Samuel Umtiti annonce la fin de sa carrière à 31 ans
Le défenseur et ancien international français Samuel Umtiti a annoncé lundi sur Instagram la fin de sa carrière à 31 ans. Il a pris cette décision trois mois après son départ de Lille.
«Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN», a indiqué le champion du monde 2018, touché par de nombreuses blessures depuis plusieurs années.
Formé à Lyon et passé par le FC Barcelone, il a été l'un des artisans du titre de champion du monde de l'équipe de France en 2018 en marquant le seul but en demi-finale contre la Belgique (1-0). Il est le cinquième champion du monde en Russie à mettre fin à sa carrière, après Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami et Steve Mandada.
Après de nombreuses blessures, le défenseur central avait signé à Lille en janvier 2024 mais a joué très peu de matches en raison de nouveaux pépins physiques à répétition. En février 2024, il avait été opéré d'un genou.
Meschack Elia quitte Young Boys et rejoint la Turquie
L’aventure de Meschack Elia à Young Boys touche à sa fin. Le club bernois a annoncé le départ de l’attaquant de 28 ans, qui rejoint la Turquie et portera désormais les couleurs d’Alanyaspor.
Arrivé à Berne en janvier 2020, Elia avait été prêté au FC Nantes lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Il quitte les Young Boys après 200 matchs officiels, ponctués de 43 buts et 39 passes décisives. Avec le club, il a remporté quatre titres de champion de Suisse et deux Coupes.
«Le BSC Young Boys souhaite à Meschack Elia et à sa famille plein succès pour la suite de sa carrière et le remercie chaleureusement pour son engagement durant ces cinq années», conclut le communiqué.
André Onana prêté à Trabzonspor par Manchester United
Le gardien de Manchester United André Onana a été prêté pour une saison au club turc de Trabzonspor, ont annoncé les deux clubs vendredi. Le Camerounais était très critiqué en Angleterre.
Onana, international camerounais (29 ans, 50 sélections) a joué à 102 reprise pour Manchester United depuis son arrivée en 2023 de l'Inter Milan, pour un montant de plus de 50 millions d'euros.
Après avoir raté la présaison en raison d'une blessure, Onana, également en conflit avec son entraîneur Ruben Amorim, s'était montré fautif fin août lors de l'élimination dès le 2e tour de la Coupe de la ligue contre Grimsby, un club de quatrième division.
Aymeric Laporte retrouve finalement bien Bilbao
Aymeric Laporte (31 ans) peut finalement rejoindre l'Athletic Bilbao. Le défenseur central a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le club basque. Le transfert semblait initialement compromis, car son ancien club, Al-Nassr, en Arabie saoudite, n'avait pas signalé la transaction à temps, selon les médias espagnols.
Une demande d'autorisation a posteriori a toutefois été approuvée par la FIFA, ce qui permet désormais de procéder au transfert après la fin de la période des transferts. Pour Laporte, il s'agit d'un retour puisqu'il a porté le maillot de Bilbao de 2012 à 2018, avant de quitter le club de sa jeunesse pour Manchester City pour environ 70 millions de francs.
Christian Eriksen signe à Wolfsburg
Libre après l'expiration de son contrat avec Manchester United, Christian Eriksen s'est engagé avec Wolfsburg pour une durée de deux ans. Avec 144 matches avec sa sélection (46 buts), Christian Eriksen est le joueur danois le plus capé. Le 12 juin 2021, lors du premier match du Danemark à l'Euro contre la Finlande, il avait fait un arrêt cardiaque à la 43e minute, s'effondrant en plein match.
Attaquant de l'Inter Milan jusqu'à fin 2021, il avait dû mettre un terme à son contrat et quitter l'Italie, car il porte depuis son malaise un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie.
Il avait alors rejoint l'Angleterre et Brentford fin janvier 2022 et était remonté sur les terrains fin février, plus de huit mois après sa crise cardiaque. Il s'était engagé à l'été 2022 avec Manchester United, pour un contrat de trois saisons qui a expiré au 30 juin 2025.
Saint-Gall perd un attaquant
Saint-Gall prête Kevin Csoboth pour un an au club turc de première division Genclerbirligi Ankara. C'est ce qu'a annoncé le club de Suisse orientale.
Il y a un an, Csoboth a quitté l'Ujpest FC, club de première division hongroise, pour rejoindre Saint-Gall, où l'ailier de 25 ans a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en 43 matches. Cette saison, Csoboth, dont le contrat court jusqu'à l'été 2028, n'a disputé qu'un seul match.
Un nouveau succès pour la Suisse M21
Trois jours après son succès en Estonie pour le compte du tour préliminaire de l'Euro M21, la Suisse a cueilli une nouvelle victoire. A Aarau, elle a battu 2-1 l'Albanie en match amical grâce à des réussites du Sédunois Liam Chipperfield (27e) et du Nyonnais Dircssi Ngonzo (81e).
Un attaquant congolais à Lucerne
Le FC Lucerne s’est attaché les services du Congolais Oscar Kabwit. L’attaquant de 20 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le TP Mazembe. Le FC Lucerne aura la possibilité de lever une option d’achat.
Un renfort pour le FC Winterthour
Le FC Winterthour se renforce. Le club zurichois annonce la venue du Guinéen Bafodé Dansoko. Cet attaquant de 29 ans évoluait depuis 2018 en Belgique. La saison dernière, il portait les couleurs de Patro Eisden dans le championnat de 2e division.
Leverkusen a un nouvel entraîneur
Demi-finaliste de l'Euro 2021 à la tête du Danemark, Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le Danois succède au Néerlandais Erik ten Hag, limogé la semaine dernière.
Agé de 53 ans, Kasper Hjulmand s'est engagé jusqu'à l'été 2027 et aura la difficile tâche de reconstruire un effectif après une vague de départ lors du dernier mercato. Florian Wirtz et bien sûr Granit Xhaka, deux des grands artisans du doublé lors de la saison 2023/2024, n'ont ainsi pas été vraiment remplacés.