Samuel Umtiti annonce la fin de sa carrière à 31 ans

Le défenseur et ancien international français Samuel Umtiti a annoncé lundi sur Instagram la fin de sa carrière à 31 ans. Il a pris cette décision trois mois après son départ de Lille.

«Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN», a indiqué le champion du monde 2018, touché par de nombreuses blessures depuis plusieurs années.

Formé à Lyon et passé par le FC Barcelone, il a été l'un des artisans du titre de champion du monde de l'équipe de France en 2018 en marquant le seul but en demi-finale contre la Belgique (1-0). Il est le cinquième champion du monde en Russie à mettre fin à sa carrière, après Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami et Steve Mandada.

Après de nombreuses blessures, le défenseur central avait signé à Lille en janvier 2024 mais a joué très peu de matches en raison de nouveaux pépins physiques à répétition. En février 2024, il avait été opéré d'un genou.