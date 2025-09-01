Fabian Rieder quitte définitivement Rennes

Le transfert d'Isak à Liverpool aurait été acté pour 130 millions de livres

Newcastle a accepté une offre record de Liverpool pour le transfert de l'attaquant suédois Alexander Isak au terme de plusieurs semaines de bras de fer, selon des médias britanniques lundi. Les deux clubs se sont entendus sur la somme de 130 millions de livres (150 millions d'euros) bonus compris, selon The «Athletic» et «The Telegraph» notamment.

Isak, 25 ans, doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer formellement pour six ans, au dernier jour du mercato, selon The Athletic. L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat, refusait de jouer depuis que Newcastle a décliné début août une offre de Liverpool estimée à plus de 125 millions d'euros.

Isak avait rejoint les Magpies en provenance de la Real Sociedad en 2022 pour près de 70 millions d'euros. Il a marqué 23 buts en Premier League la saison dernière, ce qui a notamment permis à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant à la cinquième place.

