Fabian Rieder quitte définitivement Rennes
Comme attendu, Fabian Rieder (23 ans) fait son retour en Bundesliga. Augsbourg, qui aurait déboursé 10 millions d'euros, vient d'officiellement annoncer la nouvelle. L'ancien joueur de Young Boys sera sous contrat dans la ville des Fugger jusqu'en 2030.
Il s'agit déjà du deuxième passage en Bundesliga pour l'international suisse, après son prêt de Rennes à Stuttgart la saison dernière.
Le FC Bâle renforce sa défense avec Flavius Daniliuc
Comme annoncé précédemment par Blick, le joueur international autrichien Flavius Daniliuc (24 ans) quitte le club italien de la Salernitana (Serie C) pour rejoindre le FC Bâle. L'ancien joueur du Bayern et du Real Madrid signe un contrat avec les Rhénans jusqu'à l'été 2028.
Après 119 matches officiels en Serie A, en Ligue 1 et en Bundesliga autrichienne, l'aventure footballistique professionnelle du défenseur central se poursuit désormais en Super League.
Le transfert d'Isak à Liverpool aurait été acté pour 130 millions de livres
Newcastle a accepté une offre record de Liverpool pour le transfert de l'attaquant suédois Alexander Isak au terme de plusieurs semaines de bras de fer, selon des médias britanniques lundi. Les deux clubs se sont entendus sur la somme de 130 millions de livres (150 millions d'euros) bonus compris, selon The «Athletic» et «The Telegraph» notamment.
Isak, 25 ans, doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer formellement pour six ans, au dernier jour du mercato, selon The Athletic. L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat, refusait de jouer depuis que Newcastle a décliné début août une offre de Liverpool estimée à plus de 125 millions d'euros.
Isak avait rejoint les Magpies en provenance de la Real Sociedad en 2022 pour près de 70 millions d'euros. Il a marqué 23 buts en Premier League la saison dernière, ce qui a notamment permis à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant à la cinquième place.
Source: AFP
La presse italienne annonce un accord entre l'OM et Milan pour Adrien Rabiot
Marseille et l'AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert de l'international français Adrien Rabiot écarté par l'OM après une altercation avec un coéquipier, rapporte la presse italienne dimanche à la veille de la fin du mercato estival.
Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, l'AC Milan va débourser dix millions d'euros pour Rabiot qui devrait de son côté signer un contrat de quatre ans avec le club lombard. Contacté par l'AFP, l'AC Milan n'a pour le moment pas donné suite.
Le recrutement de Rabiot avait été réclamé par le coach milanais Massimiliano Allegri après la défaite à domicile contre la Cremonese (2-1) en ouverture du championnat italien le week-end dernier. Le joueur Français avait lui été mis à l'écart par les dirigeants marseillais après une violente altercation avec un coéquipier, le 15 août à l'issue d'une défaite à Rennes en Ligue 1 (1-0).
Source: AFP
La Juventus vise Lia Wälti
La Juventus Turin est à la recherche d’un renfort de prestige pour son milieu de terrain. Selon le journaliste italien Mauro Munno, le club turinois a jeté son dévolu sur Lia Wälti (32 ans), capitaine de l’équipe nationale suisse.
D’après ses informations, la Juventus travaille depuis trois semaines sur ce transfert. Les discussions avec Arsenal, où évolue la Bernoise depuis 2018, sont intenses mais progressent lentement.
Noah Rupp prêté à Thoune
Noah Rupp est prêté jusqu'à la fin de la saison par Karlsruhe, club de deuxième division allemande, à Thoune. Le néo-promu en Super League dispose d'une option d'achat pour le milieu de 22 ans au terme de la saison.
Formé à Lucerne, Noah Rupp a rejoint Karlsruhe il y a un an, où il a principalement joué dans la deuxième équipe jusqu'à la trêve hivernale. L'ancien international junior helvétique a ensuite été prêté au Stade Lausanne-Ouchy où il a disputé 16 matches.
Xavi Simons file en Premier League
Comme attendu, Xavi Simons a quitté le RB Leipzig pour rejoindre la Premier League. L’attaquant néerlandais de 22 ans s’est engagé avec Tottenham Hotspur, prétendant à la Ligue des champions, a annoncé vendredi le club saxon.
Arrivé en Allemagne en 2022, Xavi Simons a disputé 78 matches sous le maillot de Leipzig, inscrivant 22 buts et délivrant 24 passes décisives. Avec son départ, le RB perd un nouvel élément majeur, quelques semaines seulement après celui de Benjamin Sesko, transféré à Manchester United.
Le transfert de Xavi Simons devrait toutefois rapporter environ 60 millions d’euros au club allemand.
Carvajal et Rodri de retour avec la Roja
Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a dévoilé vendredi sa liste pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Bulgarie et la Turquie. Dani Carvajal et Rodri font leur retour après un an d'absence.
Le latéral droit du Real Madrid et le Ballon d'Or 2024 de Manchester City n'avaient plus porté le maillot de la Roja depuis le 8 septembre 2024, et un match gagné face à la Suisse (4-1) en Ligue des nations, tous deux touchés par une blessure au ligament croisé à un genou.
Les deux joueurs, qui ont fait leur retour cet été dans leurs clubs respectifs à la Coupe du monde des clubs, seront donc présents pour le voyage en Bulgarie le 4 septembre, avant la réception de la Turquie le 7 septembre.
Jesus Rodriguez, jeune attaquant de 19 ans formé au Real Betis, qui a rejoint Côme en Italie cet été, a reçu sa première convocation avec les finalistes déçus de la dernière édition de la Ligue des nations, battus par le Portugal (2-2, 5-3 aux tirs au but).
Robert Lewandowski fait son retour en sélection
Robert Lewandowski retrouve la sélection polonaise. Le nouveau sélectionneur Jan Urban a convoqué l'attaquant du FC Barcelone pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026.
Un conflit avait éclaté en juin lorsque l'ex-sélectionneur, Michal Probierz, avait retiré le brassard de capitaine à la star de l'équipe âgée de 37 ans après de longues années. Lewandowski avait alors déclaré qu'il se retirait de la sélection nationale.
Lewandowski a jusqu'à présent disputé 158 matchs internationaux avec la Pologne et marqué 85 buts.
Yverdon accroché chez le dernier de Challenge League
Yverdon a dû se contenter d'un décevant 0-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Bellinzone lors de la 5e journée de Challenge League. Les Vaudois restent au 3e rang du classement, à 5 points du leader Aarau.
Dans un derby romand, Etoile Carouge et le Stade nyonnais n'ont pas pu se départager (1-1). Les Genevois sont avant-derniers avec 2 points, comme Bellinzone, mais avec une moins mauvaise différence de buts.