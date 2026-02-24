Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Achraf Hakimi (PSG) renvoyé en procès pour viol
L'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023, a appris mardi l'AFP auprès de l'avocate du joueur et du parquet de Nanterre.
«Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse», a réagi le joueur sur X. «J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement», a ajouté l'international marocain de 27 ans.
Torino limoge son entraîneur Marco Baroni
Torino a limogé son entraîneur Marco Baroni. Le 15e de Serie A a dans la foulée annoncé son successeur en la personne de Roberto D'Aversa. Le club turinois n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches.
Dick Advocaat quitte Curaçao
Quatre mois avant sa première participation à la Coupe du monde, l'état caribéen de Curaçao doit changer d'entraîneur. Dick Advocaat a en effet démissionné pour des raisons personnelles.
Dick Advocaat (78 ans), qui a mené Curaçao à la phase finale du Mondial de manière tout à fait surprenante, se retire en raison de la maladie de sa fille. Il est remplacé avec effet immédiat par son compatriote Fred Rutten (63 ans), ancien entraîneur de Schalke.
Curaçao disputera en mars, sous la direction de son nouvel entraîneur national, un tournoi en Australie contre l'Australie et la Chine. Lors de la Coupe du monde, Curaçao affrontera dans le groupe F l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.
L'AC Milan s'incline face à Parme
L'AC Milan s'est incliné en Serie A pour la première fois depuis août 2025 face à Parme 1-0 dimanche. Au classement, les Rossoneri (2es) comptent dix points de retard sur leur rival de l'Inter, leader avec 64 points.
Mariano Trollo a inscrit le but de la victoire pour Parme à la 80e. Ce résultat met fin à une impressionnante série de 24 matches sans défaite en championnat pour l'AC Milan, qui ne comptait jusque-là qu'un seul revers concédé lors de la 1re journée face à Cremonese 2-1.
De son côté, Naples a ainsi manqué l'occasion de revenir sur la deuxième place, en allant s'incliner à Bergame face à l'Atalanta 2-1 dans l'après-midi. Le Napoli pourrait s'est même fait déloger de son troisième rang par l'AS Rome, vainqueur de Cremonese 3-0 et qui compte également 50 points, à la différence de buts.
Xamax perd à Vaduz dans les arrêts de jeu
Neuchâtel Xamax FCS s'est incliné 1-0 chez le leader Vaduz lors de la 23e journée de Challenge League. À Wil, le Stade Lausanne-Ouchy a perdu de précieux points en perdant 1-0.
Les rouge et noir ont longtemps cru tenir le nul, mais les joueurs de la Principauté ont obtenu un penalty dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Nicolas Hasler ne s'est pas fait prier pour le transformer, et a permis d'accroître l'avance de Vaduz en tête du classement par rapport à son poursuivant Aarau, désormais à cinq longueurs avec ses 50 points.
Les Vaudois, qui restaient sur une probante victoire 4-2 face à Aarau, ont concédé la défaite face au mal classé Wil 1-0. Une réussite de Simone Rapp à la 50e a permis aux Saint-Gallois de prendre dix points d'avance sur la lanterne rouge Bellinzone (14 points), tandis que le SLO stagne à la 4e place avec 35 unités, juste devant Neuchâtel Xamax (5e, 31 pts).
Un but pour Djibril Sow avec Séville
Djibril Sow est en grande forme avec le FC Séville. Le milieu de terrain zurichois a inscrit son quatrième but de la saison lors de la victoire 1-0 à l'extérieur contre Getafe.
Après avoir déjà inscrit le seul but de son équipe lors du match nul 1-1 contre Alaves le week-end dernier, Sow a été l'auteur du but de la victoire à Getafe, grâce à un tir puissant à la 64e. Séville a joué à onze contre dix pendant une bonne heure. Ruben Vargas, le deuxième Suisse de l'équipe andalouse, est toujours blessé.
La Suisse affrontera la Jordanie avant le Mondial
L'équipe de Suisse affrontera la Jordanie avant de s'envoler pour la Coupe du monde cet été. Cette rencontre de préparation aura lieu le dimanche 31 mai dès 15h à Saint-Gall.
La Jordanie disputera le Mondial pour la première fois. Elle affrontera l'Argentine, l'Autriche et l'Algérie au tour préliminaire.
Servette sécurise ses talents pour l’avenir
Servette Genève prépare l'avenir. Au lendemain de l'annonce du premier contrat professionnel signé par Alonzo Vincent, 17 ans, le club grenat poursuit la construction de son effectif en sécurisant un autre jeune talent sur la durée. Jeudi, le club genevois a officialisé la prolongation de Téo Allix jusqu'en 2028. Un signal fort envoyé par la direction, qui confirme sa volonté de miser sur la jeunesse.
Arrivé en 2024 au sein de l'équipe réserve après avoir été formé au centre de formation de Montpellier, alors pensionnaire de Ligue 2, le défenseur central français n'a pas tardé à franchir les étapes. Cette saison, il a disputé ses premières minutes chez les professionnels et totalise déjà six apparitions en Super League.
Arsenal perd deux points chez le dernier
Arsenal a égaré deux points précieux en Premier League. Les Gunners ont dû se contenter d'un nul 2-2 sur la pelouse de Wolverhampton, dernier du classement.
Les Londoniens ont mené après des buts de Saka (5e) et Hincapié (56e), mais les Wolves sont revenus par Bueno (61e) et un autogoal de Calafiori (94e). Arsenal compte cinq points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. La course au titre semble relancée.
Bâle laisse partir Jeremy Agbonifo
Jeremy Agbonifo quitte le FC Bâle. Le club rhénan a annoncé sur son site internet avoir mis fin au prêt de l'attaquant suédois de 20 ans, qui appartient au RC Lens.