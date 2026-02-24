Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Achraf Hakimi (PSG) renvoyé en procès pour viol

L'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023, a appris mardi l'AFP auprès de l'avocate du joueur et du parquet de Nanterre.

«Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse», a réagi le joueur sur X. «J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement», a ajouté l'international marocain de 27 ans.