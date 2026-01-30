Pour son premier match avec Vaduz, Brian Beyer voit rouge
Dans un match crucial dans la lutte au sommet face au Stade Lausanne Ouchy, le FC Vaduz n’a pas été aidé par Brian Beyer. Le Français, prêté par le FC Winterthour et fraîchement débarqué au club, a été expulsé en fin de match.
Entré en jeu à la 47e minute alors que le Stade Lausanne Ouchy menait 2-1, Brian Beyer n’est pas parvenu à inverser la dynamique. Pire encore, son carton rouge a laissé Vaduz à dix dans les dernières minutes, permettant aux Lausannois de gérer leur avantage et de repartir avec un succès précieux. Un premier match à oublier pour le Français avec son nouveau club.
Un nouvel entraîneur pour Aurèle Amenda à Francfort
L'Eintracht Francfort, où évolue le défenseur suisse Aurèle Amenda, tient son nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Espagnol Albert Riera, a annoncé le club allemand vendredi soir.
L'ancien international espagnol, qui a notamment évolué à Manchester City et Liverpool durant sa carrière de joueur, succède à l'Allemand Dino Toppmöller, licencié le 18 janvier. Il débarque en provenance de Celje, en Slovénie, pays dans lequel il a gagné ses galons d'entraîneur.
Albert Riera arrive à Francfort pour redresser la barre, l'actuel 8e de Bundesliga n'ayant remporté qu'un seul de ses onze derniers matches. Le Biennois Aurèle Amenda, qui évolue à l'Eintracht depuis 2024, espère bien gagner davantage de temps de jeu avec ce nouveau coach.
Leon Goretzka quittera le Bayern cet été
«Aussi honoré que je sois par l'intérêt de grands clubs internationaux, j'ai clairement décidé, pour moi-même, que je souhaitais rester au Bayern jusqu'à la fin de la saison», a posté Leon Goretzka (30 ans) sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée.
«Dans le même temps, le club et moi avons convenu, au terme de discussions bonnes et constructives, que notre période commune à succès s'achèvera cet été. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est aussi pour moi le bon moment d'ouvrir un nouveau chapitre: en tant que footballeur et en tant qu'homme», a ajouté Goretzka.
Formé dans la Ruhr à Bochum où il est passé professionnel à l'été 2012, puis transféré à Schalke un an plus tard, Leon Goretzka a rejoint le Bayern en juillet 2018, remportant notamment la Champions League en 2020 ainsi que six titres de champion d'Allemagne.
La finale de la Coupe se jouera au Wankdorf
La finale de la 101e édition de la Coupe de Suisse se jouera au stade du Wankdorf à Berne, le lundi de Pentecôte 24 mai, a annoncé vendredi l'ASF. Le coup d'envoi est prévu à 14h.
Quatre clubs romands sont encore en lice: le FC Stade-Lausanne-Ouchy, Yverdon Sport, le FC Sion et Neuchâtel Xamax.
Junior Ligue file à Venise
L'international suisse M21 Calixte «Junior» Ligue quitte le FC Zurich. Le défenseur de 20 ans va tenter sa chance en Serie B italienne à Venezia, a annoncé jeudi le FCZ.
Brian Beyer prêté à Vaduz
Très gros coup pour le FC Vaduz sur le marché des transferts! Le club liechtensteinois, leader de Challenge League, a obtenu le prêt de Brian Beyer jusqu'au terme de la saison. L'attaquant alsacien de 29 ans est sous contrat avec le FC Winterthour. Cette arrivée de prestige vient renforcer encore plus le statut de favori du FCV pour cette fin de saison.
Coup dur pour le Lausanne-Sport
Lausanne-Sport doit composer pendant trois mois sans Souleymane Ndiaye, a annoncé le club de la Tuilière jeudi matin. Le milieu de terrain de 20 ans a été opéré aux deux épaules et fait face à une longue rééducation. Il souffrait depuis plusieurs mois des épaules.
Un nouvel attaquant débarque à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a annoncé mercredi l'engagement d'Antonio Verinac, un attaquant qui évoluait jusqu'à présent au VfB Lübeck, en quatrième division allemande. Le joueur de 21 ans, qui possède la double nationalité allemande et croate, a marqué 12 buts en 20 matches cette saison. Il a signé un contrat portant jusqu'en 2030 avec les Brodeurs.
Un gardien suisse prêté à Leverkusen
Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.
Jonas Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas zurück. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.
Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.
GC rapatrie Michael Frey
Michael Frey (31 ans) est de retour en Super League. L'attaquant, ancien international junior et M21, rejoint les Grasshoppers. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2028, a précisé le club zurichois dans un communiqué diffusé lundi.
Formé à YB, Michael Frey a jusqu'ici porté les couleurs de son club formateur, où il s'était révélé, mais aussi de Lucerne, où il avait été prêté par Lille, et du FC Zurich en Super League. Il avait à nouveau quitté la Suisse en 2018, peu après avoir remporté la Coupe sous les couleurs du FCZ, pour tenter sa chance en Turquie.
Michael Frey n'a cependant joué qu'une dizaine de matches avec le Fenerbahce, qui l'a prêté notamment à Nuremberg. Après avoir brillé durant deux à Anvers (31 buts en 53 matches), il a rejoint Schalke puis les Queens Park Rangers où il évoluait depuis deux ans. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club londonien.
(Source: ATS)