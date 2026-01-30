Pour son premier match avec Vaduz, Brian Beyer voit rouge

Dans un match crucial dans la lutte au sommet face au Stade Lausanne Ouchy, le FC Vaduz n’a pas été aidé par Brian Beyer. Le Français, prêté par le FC Winterthour et fraîchement débarqué au club, a été expulsé en fin de match.

Entré en jeu à la 47e minute alors que le Stade Lausanne Ouchy menait 2-1, Brian Beyer n’est pas parvenu à inverser la dynamique. Pire encore, son carton rouge a laissé Vaduz à dix dans les dernières minutes, permettant aux Lausannois de gérer leur avantage et de repartir avec un succès précieux. Un premier match à oublier pour le Français avec son nouveau club.