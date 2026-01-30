L'Arabie Saoudite aurait proposé une offre «significative»

Ousmane Dembélé a incarné la soirée difficile du PSG face à Newcastle, avec un penalty manqué et une prestation en retrait. L’attaquant est aussi au centre de rumeurs venues d’Arabie saoudite.

Petar Djordjevic

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a manqué son dernier rendez-vous de la phase de ligue de la Ligue des champions. Auteur d’une prestation décevante, le PSG n’est pas parvenu à se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Les Parisiens ont dû se contenter d’un match nul 1-1 face à Newcastle, au Parc des Princes, et devront désormais passer par les barrages pour accéder aux play-offs.

Pourtant, Ousmane Dembélé avait l’occasion de placer son équipe sur la voie du succès dès la 4e minute de jeu, à la suite d’une main dans la surface. Le champion du monde 2018 manquait cependant le penalty accordé. Plus largement, l’international français n’a pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Peut-être n’était-il pas totalement concentré sur la rencontre.

Énorme proposition venue d’Arabie saoudite

Après tout, la veille de ce match crucial contre Newcastle, «Sky» révélait que les dirigeants de la Saudi Pro League s’étaient renseignés sur la situation contractuelle de Dembélé et avaient préparé un «package financier significatif». L’attaquant est lié au PSG jusqu’à l’été 2028, et les dirigeants parisiens souhaitent prolonger cette collaboration de manière anticipée. Des divergences importantes existeraient toutefois concernant les prétentions salariales du joueur.

Récemment, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a adressé un message clair à son joueur. «Nous avons un plafond salarial. Personne n’est au-dessus du club. Tout le monde le sait et doit le respecter. L’équipe et le club sont plus importants que n’importe quel individu», a-t-il déclaré à «Canal+».

La nature précise de l’offre saoudienne reste inconnue à ce stade. En revanche, le média «Sport Bild» affirme que le joueur du Real Madrid Vinicius Junior disposerait d’une proposition à hauteur de 250 millions d’euros par saison. Une offre comparable pourrait être soumise à Dembélé.