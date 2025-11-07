Orelsan critique la gestion du Stade Malherbe de Caen par la famille Mbappé dans son nouvel album. Kylian Mbappé répond vivement sur X, mettant en lumière les tensions autour du club normand.

1/2 La tension est montée d'un cran entre Kylian Mbappé et Orelsan. Photo: CameraSport via Getty Images

Le rappeur Orelsan, fervent supporter du Stade Malherbe de Caen, s’en est pris à la gestion du club normand par la famille de Kylian Mbappé dans sa nouvelle chanson «La petite voix», extraite de son dernier album sorti aujourd'hui. Dans ce morceau au ton acerbe, l’artiste dénonce une direction qu’il juge catastrophique: «Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé.»

Ces paroles n’ont pas tardé à faire réagir Kylian Mbappé. Sur X (ex-Twitter), le footballeur du Real Madrid a répliqué avec une pointe d’ironie: «T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

16 employés ont été licenciés

Cette passe d’armes a relancé le débat sur la gestion du club caennais. Depuis l’été 2024, le Stade Malherbe est contrôlé par la société Interconnected Ventures, majoritairement détenue par Kylian Mbappé. Le président, Ziad Hammoud, un proche de l’attaquant, est souvent critiqué pour son manque d’expérience dans le football et ses absences répétées.

De son côté, Fayza Lamari, la mère du joueur, jouerait un rôle clé dans certaines décisions malgré une présence rare à Caen. Résultat: les ambitions affichées de redonner au club son prestige d’antan se sont effondrées. Relégué en National après une seule saison, le club traverse une période sombre. Cette semaine encore, 16 employés ont été licenciés, accentuant les inquiétudes quant à l’avenir du SMC.