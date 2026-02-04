N'Golo Kanté transféré à Fenerbahçe après l'intervention du président turc
Le milieu de terrain international français N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie dans le championnat saoudien, a annoncé mercredi le club d'Istanbul. Ce dernier a remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan d'être intervenu pour faire aboutir le transfert.
«Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté», a écrit sur X le club turc, qui avait annoncé mardi l'échec du transfert du champion du monde 2018 en accusant le club saoudien d'Al-Ittihad, où jouait Kanté, d'en être responsable.
Fenerbahçe, qui n'a pas précisé la durée du contrat offert au joueur, avait affirmé dans un long communiqué que les dirigeants d'Al-Ittihad avaient «saisi de manière incorrecte» les informations relatives au transfert du Français dans le logiciel dédié de la FIFA (TMS), alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.
Mais le président Recep Tayyip Erdogan, qui s'envolait au même moment pour l'Arabie saoudite pour un entretien avec le prince héritier Mohammed ben Salman, a joué de son influence. «En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc», a écrit mercredi le président du club stambouliote Sadettin Saran.
Keyan Varela prêté par Servette à Greuther Fürth
Keyan Varela quitte le Servette FC, ont annoncé les Grenat lundi soir. L'ailier genevois de 19 ans est prêté jusqu'au terme de la saison à Greuther Furth, qui évolue en 2e Bundesliga. Ce prêt est assorti d'une option d'achat.
Les transferts du jour à l'étranger
Ulisses Garcia passe de l'OM à Sassuolo
Très peu utilisé à Marseille (six apparitions cette saison, aucune fois dans le cadre depuis décembre), Ulisses Garcia (30 ans) va tenter de se relancer en Serie A. Le latéral gauche international suisse a été prêté avec option d'achat à Sassuolo.
Lookman signe à l'Atlético Madrid
Ademola Lookman (28 ans) quitte Atalanta avec qui il avait gagné l'Europa League en 2024 en signant un hat-trick en finale. L'attaquant nigérian, footballeur africain de l'année en 2024, s'est engagé jusqu'en juin 2030 avec l'Atlético Madrid.
Benzema change de club en Arabie saoudite
En conflit avec Al-Ittihad, l'ancien international français Karim Benzema (38 ans) va changer de club. Selon l'Equipe, le Ballon d'or 2022 va signer un contrat d'un an et demi avec Al-Hilal, actuel leader du championnat saoudien.
Sarr rappelé par Chelsea
Le défenseur international sénégalais Mamadou Sarr (20 ans) retourne à Chelsea après une demi-saison en prêt à Strasbourg, ont annoncé les deux clubs. Le joueur, sacré champion d'Afrique en janvier, a porté le brassard de capitaine lors du match de Ligue 1 perdu contre le PSG dimanche (2-1). Il s'est révélé durant la saison 2024/25 avec les Alsaciens, ce qui lui avait permis de signer en juin 2025 un contrat jusqu'en 2033 avec les «Blues«... qui l'avaient prêté à Strasbourg dans la foulée.
Un attaquant prêté à Naples
Naples, champion d'Italie en titre décimé par les blessures, s'est renforcé en se faisant prêter par le Sporting Portugal l'attaquant brésilo-tunisien Alisson Santos (23 ans), avec une option d'achat. Sous le maillot du Sporting qu'il a rejoint l'été dernier, l'attaquant a marqué les esprits en inscrivant trois buts en phase de ligue de la Ligue des champions, dont le but de la victoire contre Marseille (2-1).
La Juventus engage un défenseur
La Juventus Turin a recruté sous la forme d'un prêt avec option d'achat le défenseur international suédois Emil Holm (25 ans), en provenance de Bologne. Le club bianconero devra débourser 15 millions d'euros pour recruter définitivement le joueur qui avait rejoint Bologne en 2024, après une saison à l'Atalanta.
Yaremchuk arrive à Lyon
Lyon a annoncé l'arrivée de l'attaquant international ukrainien de l'Olympiakos Pirée, Roman Yaremchuk (30 ans), sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin pour 1,5 million d'euros. Une option d'achat de 5 millions d'euros figure aussi dans le contrat.
Les transferts du jour en Suisse
Philip Otele quitte Bâle pour le SV Hambourg
Philip Otele (26 ans) a été prêté par Bâle au SV Hambourg jusqu'au terme de la saison. Le club allemand dispose en outre d'une option d'achat sur l'attaquant nigérian, qui évoluait au FCB depuis janvier 2025. Otele avait contribué au titre de champion conquis au printemps dernier par les Rhénans en marquant neuf buts. Lors de la saison en cours, il a aussi inscrit neuf réussites.
Jonas Adjetay part à Wolfsburg
Jonas Adjetey quitte lui aussi le FC Bâle. Le défenseur central a été transféré définitivement au VfL Wolfsburg an. Le Ghanéen jouait sur les bords du Rhin depuis l'été 2022 et il a disputé 73 matches avec les rotblau.
Un défenseur serbe à YB
Les Young Boys ont annoncé lundi l'arrivée d'un jeune défenseur serbe, Stefan Bukinac. Le latéral gauche de 20 ans a signé jusqu'en juin 2030 avec YB. Il débarque en provenance de Vojvodina Novi Sad, 3e du championnat serbe.
Une amende pour le FC Sion en raison du comportement de ses fans
Le FC Sion devra verser une amende de 18'900 francs, plus 3800 francs de frais de procédure, en raison du comportement de ses supporters le 9 novembre 2025 à Lausanne. Le match avait été interrompu quelques minutes.
Une partie des fans avait utilisé des engins pyrotechniques, y compris des fusées tirées en direction de la pelouse. La commission de discipline de la Swiss Football League a en outre demandé au club d'engager dans les deux mois un dialogue avec ses groupes de supporters pour analyser les faits.
Winterthour accueillera Saint-Gall le 18 février
Le match de la 20e journée de Super League entre Winterthour et Saint-Gall se jouera le mercredi 18 février dès 19h. Il avait été renvoyé le 17 janvier en raison d'une pelouse gelée et donc dangereuse.
Brandon Soppy suspendu trois matches
Lausanne-Sport doit composer sans Brandon Soppy pour les trois prochains matches de Super League. Le défenseur du LS écope de trois matches de suspension après son altercation avec le joueur de Winterthour Stéphane Cueni dimanche. Cueni est lui aussi suspendu pour trois matches.
Les deux hommes ont été expulsés à la 94e minute d'un match remporté 2-1 par les Zurichois. Lui aussi exclu dimanche en championnat, face à Lucerne, l'attaquant de St-Gall Antonio Verinac a écopé de la même sanction, a annoncé la SFL. Il a reçu un carton rouge pour voie de fait trois minutes après son entrée en jeu.
Silvan Hefti signe en MLS
Le défenseur de 28 ans Silvan Hefti a quitté cette semaine Hambourg pour rejoindre le DC United à Washington en MLS. Hefti a signé à Washington jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire.
Depuis l'été dernier, l'entraîneur du DC United est le Zurichois René Weiler, ancien coach du Servette.
Silvan Hefti a joué pendant un an et demi en Bundesliga, mais il n'a plus été aligné cette saison
Pour son premier match avec Vaduz, Brian Beyer voit rouge
Dans un match crucial dans la lutte au sommet face au Stade Lausanne Ouchy, le FC Vaduz n’a pas été aidé par Brian Beyer. Le Français, prêté par le FC Winterthour et fraîchement débarqué au club, a été expulsé en fin de match.
Entré en jeu à la 47e minute alors que le Stade Lausanne Ouchy menait 2-1, Brian Beyer n’est pas parvenu à inverser la dynamique. Pire encore, son carton rouge a laissé Vaduz à dix dans les dernières minutes, permettant aux Lausannois de gérer leur avantage et de repartir avec un succès précieux. Un premier match à oublier pour le Français avec son nouveau club.